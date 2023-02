Keşan'da kar yağışı etkili oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Okullarımız açık. Öğrencilerimiz sınıflarında. Okul tatili söz konusu değil" dedi.

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı uyarının ardından, sabah saatlerinde Keşan ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu ilçede, Karayolları ve belediye ekipleri de tedbirlerini artırdı. Alparslan Türkeş Meydanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "350 personelimiz sahada. Zabıta ekiplerimiz, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Temiz Müdürlüğü ekiplerimiz, herkes sahada. Şu an her şey kontrol altında. Tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapılıyor. Yokuş yerleri kontrol altında tutuyoruz. Kapalı yolumuz yok. 3 saat sürecek bir kar yağışı ekseni içerisindeyiz. Hemşehrilerimden şunu istiyorum; ne olur zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmasın. Okullarımız açık. Öğrencilerimiz sınıflarında. Okul tatili söz konusu değil. Trafik açık. Herhangi bir sorun yok. Kış lastiği olmayan vatandaşlarımızın da trafiğe çıkmamasını öneriyoruz. Kriz masamızı oluşturduk. Her şeyi takip ediyoruz" dedi.

'TÜM EKİPLERİMİZ İLE GÖREV BAŞINDAYIZ´

Keşan Belediye Kriz Masası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kar ve buzlanmaya karşı cadde cadde, sokak sokak programımızı oluşturduk. Solüsyon ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yoğun kar yağışına karşı vatandaşlarımızın alması gereken tedbirler; mecbur kalmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, kar lastiği olmayan araçlar ile seyahat edilmemesi, yolcu taşıyan ve servis araçlarının zincir takması, araç güzergahı ve dar yerlere park edilmemesi, cadde ve sokaklarda gizli buzlanmaya dikkat edilmesidir. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Sorun öneri ve talepleriniz için Alo 153 Çözüm Masası'na ulaşabilirsiniz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-02-06 11:06:12



