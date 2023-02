Bulgaristan'dan 59 kişilik arama kurtarma ekibi araçlarıyla ülkeye giriş yaptı 

Ali Can ZERAYOlgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, Bulgaristan'dan 19 kurtarma aracıyla yola çıkan 59 kişilik ekip, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı. Deprem bölgesinde arama çalışmalarına katılacak olan Bulgaristan arama kurtarma ekibi sorumlusu Kaloyan Donçev, "Biz, sizinle komşuyuz ve sizin yaşadığınız her kötü şey bizi çok ciddi derinden etkiliyor. Sizin Türkiye´de çok fazla hazırlığınız olduğunu biliyorum ve gereken her şeyi yapıyorsunuz. Fakat biz komşu olarak göz yumamazdık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli bu sabaha karşı meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve öğleden sonra gerçekleşen 7.6'lık depreme yurt içi ve yurt dışından yardımlar gelmeye devam ediyor. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, kaza kırım, ambulans, itfaiye ve arazi aracı olmak üzere 19 araç ile 59 kurtarma ekibini, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdi. Bulgaristan'ın Plovdiv ilinden karayoluyla hareket eden ekip, saat 21.00 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı. Heyeti sınır kapısında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve beraberindeki heyet karşıladı.

'KOMŞU OLARAK GÖZ YUMAMAZDIK'

Burada gazetecilere açıklama yapan Bulgaristan arama kurtarma ekibi sorumlusu Kaloyan Donçev, Türkiye ile Bulgaristan'ın kardeş ülkeler olduğunu söyledi. Depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyen Donçev, "Öncelikle baş sağlığı dilemek istiyorum. Bütün vefat eden insanların akrabalarının başları sağ olsun. Biz bu duruma gerçekten çok üzüldük. Biz, sizinle komşuyuz ve sizin yaşadığınız her kötü şey bizi çok ciddi derinden etkiliyor. Sizin Türkiye´de çok fazla hazırlığınız olduğunu biliyorum ve gereken her şeyi yapıyorsunuz. Fakat biz komşu olarak göz yumamazdık. Biz de bu yardıma katılmak istedik. 50 tane özellikle eğitim almış, depremlerde kurtarıcı olarak görev almış kişi ile toplam 59 kişiyiz. Aynı zamanda araçlarımızla geldik. Yanımızda, enkaz altında kalan kişileri bulabilmek için özel teknolojimizi de getiriyoruz. Karayolu ile gideceğiz. Adana´ya uçakla giden özel ekipler de oldu. Şu anda oradalar" diye konuştu.

Ekip Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yaparak, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Malatya ve Gaziantep gibi depremden etkilenen bölgelerde görev almak üzere yola çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Uğur AKAGÜNDÜZ

