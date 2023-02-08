Edirne'de kadınlar, depremzedeler için kıyafet dikmeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de kadınlar, depremzedeler için kıyafet dikmeye başladı

DHA

Edirne'de kadınlar, depremzedeler için kıyafet dikmeye başladı


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de Halk Eğitim Merkezi´ndeki usta öğretici ve kursiyerlerden oluşan yaklaşık 150 kişilik kadın grubu, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi kişiler için kıyafet dikmeye başladı.
Edirne´de Halk Eğitim Merkezi´ndeki usta öğreticiler ve kursiyerlerden oluşan 150 kadın, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için gönüllü olarak bir araya geldi. Usta öğreticiler ve kursiyerler, hem çocuk hem de yetişkinler için eşofman, atkı, bere, alt üst takım gibi birçok giyim ürünü dikiliyor. Her gün yaklaşık 45 kadının dönüşümlü olarak çalıştığı Zübeyde Hanım Kadın Merkezi´nde gönüllü olarak üretilen kıyafetler, kolilere doldurulduktan sonra deprem bölgesine gönderilecek. Edirne Çocuk Hakları Derneği´nin desteğinin yanı sıra gönüllü olarak çalışmaya katılan kadınların getirdiği kumaşlardan dikilen giysiler, 1 hafta boyunca üretilecek.
'TOPLADIĞIMIZ, EVDEN GETİRDİĞİMİZ KUMAŞLARLA ÇALIŞIYORUZ'
Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Süheyla Şora Demiran, depremin ardından usta öğreticiler ve kursiyerler ile bir araya gelerek depremzedelere gönüllü olarak destek olmak istediklerini belirterek, "Biz bu afeti duyduktan sonra arkadaşlarımızla, diğer el sanatları hocalarımızla hemen, `Burada bir birlik olalım, orada kıyafete çok ihtiyaç var, öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda yardım olsun´ diyerek başladık. Çocuk alt ve üst, yetişkin alt ve üst, bereler, atkılar; bu şekilde evden getirdiğimiz, toplayıp aldığımız kumaşlarla ne varsa burada vaktimiz olduğu sürece çalışacağız. Şu anda 40 kişiyiz. Kutuları doldurmaya başladık. Yarın da 40 kişilik bir grubumuz gelecek. Değişimli olarak çalışacağız. Dikiş odamız, kesim odamız, el sanatları kurslarımız var. Hep birlikte organize olduk, Zübeyde Hanım Kadın Merkezi´nde çalışıyoruz" dedi.
'ALT VE ÜST TAKIMLARI, ATKI, BERE DİKİYORUZ'
Edirne Halk Eğitim Merkezi el sanatları iğne oyası öğreticisi Nimet Çiçek ise çalışmada kullanılan kumaşların kursiyerler tarafından evlerinden ve maddi imkanlarıyla satın alındığını söyledi. Çiçek, "Kursiyerlerimiz gerek evde bulunan kumaşları gerekse nakdi yardım yaparak kumaş aldı. Çocuklara, büyüklere, erkeklere, kadınlara, yaşlılara elimizden geldiğince kıyafet dikmek istedik. Arkadaşlarımız bugün tatil olmasına rağmen kursta kalıp dikiş dikmek için katkıda bulundular. Şu anda çocuk alt ve üst takımları, büyük yelekleri, atkı, bere dikiyoruz. Elimizdeki kumaşlardan 100´ün üzerine çıkar. İnşallah birkaç koli kıyafet çıkaracağız. Bütün arkadaşlarımız gönüllülük şartıyla geldiler. Buraya katılan 150´den fazla kursiyerimiz var. Şu anda 45 kişi ürün hazırlıyoruz. Evde bekleyip arayan soranlar var. Arkadaşlara, sıra ile almak için teklifte bulunduk. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta boyunca elimizdeki malzememiz bitene kadar ürün hazırlayacağız" diye konuştu.
'BİR ŞEYLER YAPMAK İSTEDİK'
Kursiyerlerden Muhterem Meriç, çalışmalara gönüllü olarak katıldığını belirterek, "Orada ihtiyacı olan annelerimiz, çocuklarımız için giysiler dikmeye geldik. İnşallah yerine de ulaşır. Güle güle giysinler. Ben de anneyim. Onları orada gördükçe bir şeyler yapmak istedik. Başları sağ olsun. Ölenlerin ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.
Hacer Öztürk de "Öncelikle depremdeki vatandaşlarımızın hepsine baş sağlığı diliyorum, geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha yaşatmasın. İnşallah burada yaptığımız katkılarla onlara bir nebze yardımcı olabilirsek çok mutlu olurum" diye konuştu.
`GÖNÜLLÜ OLARAK TOPLANDIK´
Çalışmaya gönüllü olarak katıldıklarını belirten kursiyer Ebru Bakdemir, "Deprem bölgesindeki depremzedelerimiz için burada kendi isteğimizle eşofmanlar, pijamalar dikiyoruz. İnşallah ufak bir yardımımız olursa çok mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.
'AİLEMİN BÜYÜK BİR KISMI GAZİANTEP'TE'
Ailesinin büyük bir bölümünün Gaziantep´teki deprem bölgesinde olduğunu söyleyen kursiyer Özgül Bayram, "Kalbimiz onlarla ama hocalarımızın ve kursiyerlerin eşliğinde sadece kalbimizin yeterli olmadığını düşündük. Gönüllülük esasına dayanarak böyle bir faaliyette bulunduk. Elimizden dikiş geliyordu. Arkadaşlarımızla yardımlaşarak üst, alt, sıcak tutacak, oradakilerin de kalbini ısıtacak bir yardımda bulunmak istedik. Sabah 6´dan itibaren haberleşiyorduk. Haberleşmede bir sıkıntımız olmadı. Hepsinin can sağlığı yerinde. Moralleri biraz bozuk. Yakınları enkaz altında, ihtiyaca muhtaç olanlar var. Ama kendi sağlıkları yerinde. Eşimin babası, eltilerim, ağabeylerim, kardeşlerim, yeğenlerim hepsi birlikteler. İnşallah enkaz altındakilerin de sağ salim kurtarılmalarını diliyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)
2023-02-08 09:40:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KEŞAN?DA YARDIM TIR?LARI DEPREM BÖLGESİNE ULAŞMAK ÜZERE YOLA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KEŞAN?DA YARDIM TIR?LARI DEPREM BÖLGESİNE ...
Trakya Üniversitesi doktor ve personelden oluşan 81 kişilik ekibi deprem bölgesine gönderdi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi doktor ve personelden oluşan 81 ...
Keşan'da bir evde ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi
YEREL HABERLER Keşan'da bir evde ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ...
Depremde hayatını kaybedenler Edirne Belediye Meclisi'nde anıldı
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybedenler Edirne Belediye ...
Edirne'den deprem bölgesine 50 ton pirinç yardımı
YEREL HABERLER Edirne'den deprem bölgesine 50 ton pirinç yardımı
Trakya'da vatandaşlar kan bağışında bulunmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Trakya'da vatandaşlar kan bağışında bulunmaya devam ...
AK Parti Edirne İl Başkanlığı deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanlığı deprem bölgesi için ...
(Görüntülü) EDİRNE- BULGARİSTAN&#039;DAN 59 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ ARAÇLARIYLA ÜLKEYE GİRİŞ YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE- BULGARİSTAN'DAN 59 KİŞİLİK ...
Bulgaristan'dan 59 kişilik arama kurtarma ekibi araçlarıyla ülkeye giriş yaptı 
YEREL HABERLER Bulgaristan'dan 59 kişilik arama kurtarma ekibi ...
Trakya Üniversitesinden 20 kişilik AFAD gönüllüsü deprem bölgesine sevk edildi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinden 20 kişilik AFAD gönüllüsü ...
Bulgaristan'ın gönderdiği arama ve kurtarma ekibi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı
YEREL HABERLER Bulgaristan'ın gönderdiği arama ve kurtarma ekibi ...
Edirne'den deprem bölgesine 24 ekip ve 40 araçlık arama kurtarma ekibi gönderildi
YEREL HABERLER Edirne'den deprem bölgesine 24 ekip ve 40 araçlık ...
(Görüntülü)EDİRNE VE TEKİRDAĞ&#039;DA VATANDAŞLAR DEPREM BÖLGESİ İÇİN TEK YÜREK OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA VATANDAŞLAR ...
Edirne İl Genel Meclisi'nin AFAD gönüllüsü üyeleri deprem bölgesine gitti
YEREL HABERLER Edirne İl Genel Meclisi'nin AFAD gönüllüsü üyeleri ...
Biriktirdiği umre parasını depremzedeler için bağışladı
YEREL HABERLER Biriktirdiği umre parasını depremzedeler için ...
(Görüntülü)KEŞAN?DA DEPREMZELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KEŞAN?DA DEPREMZELER İÇİN YARDIM ...
Edirne'de depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Edirne'de depremzedeler için yardım kampanyası ...
(Görüntülü)EDİRNE&#039;DE ASKER, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNDEN, KAN BAĞIŞ SEFERBERLİĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNE'DE ASKER, POLİS VE JANDARMA ...
Trakya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Trakya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Edirne'de asker, polis ve jandarmadan kan bağışı seferberliği
YEREL HABERLER Edirne'de asker, polis ve jandarmadan kan bağışı ...
Trakya'da vatandaşlar kan merkezlerine başvurdu
YEREL HABERLER Trakya'da vatandaşlar kan merkezlerine başvurdu
Marmara Bölgesi'nin batısı için 'fırtına' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara Bölgesi'nin batısı için 'fırtına' uyarısı
(Görüntülü)KEŞAN?DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)KEŞAN?DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Keşan'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Keşan'da kar yağışı etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.