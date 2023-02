Edirne'de kadınlar, depremzedeler için kıyafet dikmeye başladı

Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de Halk Eğitim Merkezi´ndeki usta öğretici ve kursiyerlerden oluşan yaklaşık 150 kişilik kadın grubu, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi kişiler için kıyafet dikmeye başladı.

Edirne´de Halk Eğitim Merkezi´ndeki usta öğreticiler ve kursiyerlerden oluşan 150 kadın, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için gönüllü olarak bir araya geldi. Usta öğreticiler ve kursiyerler, hem çocuk hem de yetişkinler için eşofman, atkı, bere, alt üst takım gibi birçok giyim ürünü dikiliyor. Her gün yaklaşık 45 kadının dönüşümlü olarak çalıştığı Zübeyde Hanım Kadın Merkezi´nde gönüllü olarak üretilen kıyafetler, kolilere doldurulduktan sonra deprem bölgesine gönderilecek. Edirne Çocuk Hakları Derneği´nin desteğinin yanı sıra gönüllü olarak çalışmaya katılan kadınların getirdiği kumaşlardan dikilen giysiler, 1 hafta boyunca üretilecek.

'TOPLADIĞIMIZ, EVDEN GETİRDİĞİMİZ KUMAŞLARLA ÇALIŞIYORUZ'

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Süheyla Şora Demiran, depremin ardından usta öğreticiler ve kursiyerler ile bir araya gelerek depremzedelere gönüllü olarak destek olmak istediklerini belirterek, "Biz bu afeti duyduktan sonra arkadaşlarımızla, diğer el sanatları hocalarımızla hemen, `Burada bir birlik olalım, orada kıyafete çok ihtiyaç var, öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda yardım olsun´ diyerek başladık. Çocuk alt ve üst, yetişkin alt ve üst, bereler, atkılar; bu şekilde evden getirdiğimiz, toplayıp aldığımız kumaşlarla ne varsa burada vaktimiz olduğu sürece çalışacağız. Şu anda 40 kişiyiz. Kutuları doldurmaya başladık. Yarın da 40 kişilik bir grubumuz gelecek. Değişimli olarak çalışacağız. Dikiş odamız, kesim odamız, el sanatları kurslarımız var. Hep birlikte organize olduk, Zübeyde Hanım Kadın Merkezi´nde çalışıyoruz" dedi.

'ALT VE ÜST TAKIMLARI, ATKI, BERE DİKİYORUZ'

Edirne Halk Eğitim Merkezi el sanatları iğne oyası öğreticisi Nimet Çiçek ise çalışmada kullanılan kumaşların kursiyerler tarafından evlerinden ve maddi imkanlarıyla satın alındığını söyledi. Çiçek, "Kursiyerlerimiz gerek evde bulunan kumaşları gerekse nakdi yardım yaparak kumaş aldı. Çocuklara, büyüklere, erkeklere, kadınlara, yaşlılara elimizden geldiğince kıyafet dikmek istedik. Arkadaşlarımız bugün tatil olmasına rağmen kursta kalıp dikiş dikmek için katkıda bulundular. Şu anda çocuk alt ve üst takımları, büyük yelekleri, atkı, bere dikiyoruz. Elimizdeki kumaşlardan 100´ün üzerine çıkar. İnşallah birkaç koli kıyafet çıkaracağız. Bütün arkadaşlarımız gönüllülük şartıyla geldiler. Buraya katılan 150´den fazla kursiyerimiz var. Şu anda 45 kişi ürün hazırlıyoruz. Evde bekleyip arayan soranlar var. Arkadaşlara, sıra ile almak için teklifte bulunduk. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta boyunca elimizdeki malzememiz bitene kadar ürün hazırlayacağız" diye konuştu.

'BİR ŞEYLER YAPMAK İSTEDİK'

Kursiyerlerden Muhterem Meriç, çalışmalara gönüllü olarak katıldığını belirterek, "Orada ihtiyacı olan annelerimiz, çocuklarımız için giysiler dikmeye geldik. İnşallah yerine de ulaşır. Güle güle giysinler. Ben de anneyim. Onları orada gördükçe bir şeyler yapmak istedik. Başları sağ olsun. Ölenlerin ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.

Hacer Öztürk de "Öncelikle depremdeki vatandaşlarımızın hepsine baş sağlığı diliyorum, geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha yaşatmasın. İnşallah burada yaptığımız katkılarla onlara bir nebze yardımcı olabilirsek çok mutlu olurum" diye konuştu.

`GÖNÜLLÜ OLARAK TOPLANDIK´

Çalışmaya gönüllü olarak katıldıklarını belirten kursiyer Ebru Bakdemir, "Deprem bölgesindeki depremzedelerimiz için burada kendi isteğimizle eşofmanlar, pijamalar dikiyoruz. İnşallah ufak bir yardımımız olursa çok mutlu olacağız" ifadelerini kullandı.

'AİLEMİN BÜYÜK BİR KISMI GAZİANTEP'TE'

Ailesinin büyük bir bölümünün Gaziantep´teki deprem bölgesinde olduğunu söyleyen kursiyer Özgül Bayram, "Kalbimiz onlarla ama hocalarımızın ve kursiyerlerin eşliğinde sadece kalbimizin yeterli olmadığını düşündük. Gönüllülük esasına dayanarak böyle bir faaliyette bulunduk. Elimizden dikiş geliyordu. Arkadaşlarımızla yardımlaşarak üst, alt, sıcak tutacak, oradakilerin de kalbini ısıtacak bir yardımda bulunmak istedik. Sabah 6´dan itibaren haberleşiyorduk. Haberleşmede bir sıkıntımız olmadı. Hepsinin can sağlığı yerinde. Moralleri biraz bozuk. Yakınları enkaz altında, ihtiyaca muhtaç olanlar var. Ama kendi sağlıkları yerinde. Eşimin babası, eltilerim, ağabeylerim, kardeşlerim, yeğenlerim hepsi birlikteler. İnşallah enkaz altındakilerin de sağ salim kurtarılmalarını diliyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2023-02-08 09:40:42



