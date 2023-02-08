Edirne'den giden ekip, Kahramanmaraş'ta bir kişiyi sağ kurtardı



Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından bölgeye giden Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan Ragıp Hilal'i sağ kurtardı.

Türkiye'nin 10 ilini etkileyen iki büyük depremin ardından Edirne Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı bir ekibi deprem bölgesine gönderdi. Bir kurtarma ve personel aracı ile birlikte 10 kişilik ekip, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çalışmalara başladı. Bölgedeki diğer ekiplerle koordineli şekilde çalışan ekip, dün saat 18.00 sıralarında bir kişinin enkaz altında kaldığını belirledi. Madencilerle çalışan 10 kişilik ekip, bu sabah saatlerinde Ragıp Hilal isimli kişiyi enkazdan kurtardı. Ekip sorumlusu İtfaiye Amiri Sefa Tabak, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

VİDEO ÇEKERKEN ARTÇIYA YAKALANDI

Çekim sırasında artçı sarsıntıların devam ettiğini belirten Sefa Tabak, "Kahramanmaraş Elbistan'da, adliye karşısında bir alanda enkazdaki bir vatandaş için geldik, dün akşam saat 6'dan bu yana uğraşıyoruz. Az bir işimiz kaldı ama artçı sarsıntılar devam ettiği için bazen enkazdan acil olarak uzaklaşmamız gerekebiliyor. Şu anda da bir artçı yaşıyoruz. Madenci grubu ile birlikte çalışıyoruz, vatandaşla konuşuyoruz, sağlığı yerinde, bizimle konuşuyor. Dün yaşam üçgeni oluşmuş. Elbistan'da her yer buz ve soğuk, eski 15 derecelerde. Elbistan'ın içinde de çok bina çökmüş. Zamanla yarışıyoruz, avuç avuç toprak ve ev eşyaları çıkartmaya çalışıyoruz. Çok az kaldı, içerideki vatandaşı çıkartacağız. Kayserili madenci ekibi ile dönüşümlü olarak uzun süre çalıştık. 112 ekipleri geldi, inşallah şimdi alacağız, evet çıkardık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2023-02-08 14:27:39



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