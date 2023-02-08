Oyuncu Çevik, Edirne'de depremzedeler için toplanan yardım kolilerini taşıdı



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ depreminden etkilenen bölgeler için Edirne´de toplanan yardımların kolilenip taşınmasında gönüllüler arasında, çekimleri Edirne'de süren bir dizinin oyuncuları da yer aldı. `Şevkat Yerimdar´ filmiyle tanınan oyuncu Özgürcan Çevik de hem yardım kolilerinin paketlenmesine hem TIR'lara taşınmasına yardım etti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6´lık depremin ardından Edirne´de, bölgeye gönderilmek için toplanan yardımların merkezlerinden Mimar Sinan Spor Salonu, üçüncü gününde de yardımlarla dolup taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren salona akın eden vatandaşlar, getirdikleri yardım malzemelerini görevlilere teslim etti. Salonda çeşidine göre yardım malzemeleri ayrıldı. Öğrencisinden kurum çalışanına, gencinden yaşlısına salona koşan çok sayıda gönüllü de eşyaların paketlenmesine yardım etti. Paketlenen koliler, el ele TIR´lara taşınarak yüklendi.

DİZİ OYUNCULARI, SETTEN SALONA KOŞTU

Mimar Sinan Spor Salonu´na gelen gönüllüler arasında çekimleri Edirne'de süren 'Kasaba' dizisi oyuncuları da yer aldı. `Şevkat Yerimdar´ filmiyle tanınan oyuncu Özgürcan Çevik de hem malzemelerin paketlenmesinde hem de taşınmasında yardımcı oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-02-08 17:56:45



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