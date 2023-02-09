Edirne´de depremzedeler için kan verme kuyruğu



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde Kızılay'ın kan verme noktasında depremzedeler için kan bağışında bulunmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne Kızılay Kan Merkezi ve Keşan Belediyesi tarafından Ahmet Yenice Ortaokulu´nda depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bağışta bulunmak isteyenler, form doldurarak kan vermek için sıraya girdi, kuyruklar oluştu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Bugün, Keşan´a Kızılay´ı davete ettik. Edirne´de ilk ilçe olarak Keşan´a geldiler. Belediye olarak da kurum ve kuruluşlar olarak da takip ediyoruz. 500 ünite kan bağışı için niyetlendik. Alınan kanların kullanılması açısından zamanla yarışan bir Kızılay var. 40 bin ünite kan şu anda beklemede. Önce onların kullanılması gerekiyor. Dışarıda büyük kuyruklar var. Temkinli olalım. Kan vermek isteyen vatandaşlarımıza mesaj çektik. `Gelin kan verin´ dedik ama kontrollü gelsinler. 3-4 gün içerisinde Kızılay tekrar gelecek, yine verebiliriz. Yoğunluk çok, bu yoğunluğu zamana, biraz günlere bölelim. İhtiyaç anında SMS´le ve sosyal medyadan duyurularda bulunuyoruz" dedi.

Abdullah Yetim de depremzedeler için kan vermeye geldiğini ifade ederek, "Türkiye´ye büyük geçmiş olsun. Depremzedelerin Allah yar ve yardımcısı olsun. 10 ilimizin etkilendiği bu afetten dolayı çok üzgünüz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bizde burada kan vererek üzerimize düşeni yapıyoruz. İnşallah bunu da atlatacağız" diye konuştu.

Ahmet Üzdemir ise "Vatanımızda böyle bir felaketten sonra herkesin kan vermesini temenni ederim. Sağlığı, sıhhati yerinde olan herkesin kan vermesini isterim. Allah kanlarımızla o kardeşlerimize şifa versin. Bir kişi kurtarabilirsek ne mutlu" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-02-09 13:03:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.