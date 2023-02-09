Yürüme engelli Cemal, yardım merkezinde gönüllü çalışıyor



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yürüme engelli Cemal Hazar Kahraman (23), deprem bölgesine gönderilecek yardımların toplandığı spor salonunda gönüllü olarak çalışıyor. Koli paketleyip, kayıt tutan Kahraman, "Herkes kadar, elimden geldiğince katkı vermeye çalışıyorum. Herkes elini taşın altına koyuyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği 10 ile gönderilmek üzere Edirne'de, Valilik koordinasyonunda yardımların toplanma merkezi Mimar Sinan Spor Salonu olarak belirlendi. Depremin ilk gününden itibaren çok sayıda kişi, salonda gönüllü olarak çalışmaya başladı. Doğuştan Serebral Palsi hastası olan yürüme engelli Cemal Hazar Kahraman da gönüllüler arasında yer aldı. İlk gün kolileri paketleyen Kahraman, ardından gelen yardımları kaydetmeye başladı.

'BU BİR VATANDAŞLIK GÖREVİ'

Trakya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Cemal Hazar Kahraman, aynı zamanda AHBAP gönüllüsü olduğunu belirterek, "Bunun engel ile alakalı bir sıkıntı teşkil ettiğini düşünmüyorum. Sonuçta burada herkese göre bir iş var; o nedenle gönüllü olarak buradayım. Zaten 5 yıldır da yardım faaliyetlerinde görev yapıyorum. Elazığ depreminde de buradaydım. Onun dışında orman yangınlarında kişisel olarak faaliyetteydik. Her türlü yardım faaliyetine katılmaya çalışıyorum. Bu bir vatandaşlık görevi. Engelinizin olması önemli değil; her insana iş içeride var" dedi.

'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYUYOR'

Elinden geldiği kadar katkı vermeye çalıştığını söyleyen Kahraman, "İlk geldiğimde kolileri paketledik. 2 gündür de gelen eşyaların kayıtlarını yapıyorum. Zaten burada herkesin ne kadar çalıştığını görüyoruz. Herkes elini taşın altına koyuyor. Umarım bu felaketi de en yakın zamanda atlatırız" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-02-09 16:02:27



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