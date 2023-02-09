Edirne'de toplanan yardımlara, Bulgaristan'dan soydaşlar da destek verdi



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, deprem bölgesine gönderilecek yardımların toplandığı merkezlerden Mimar Sinan Spor Salonu'nda günlük yaklaşık 4 bin gönüllü dönüşümlü olarak çalışıyor. Salona yardım getirenler arasında Bulgaristan'dan gelen soydaşlar da var. Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinden gelen Sevgin Yusuf, "Bizim o tarafta bu şekilde yardım getiren çok kişi var. Buradakilerle aynı duyguları paylaşıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Edirne'de, bölgeye gönderilmek için toplanan yardımların merkezlerinden Mimar Sinan Spor Salonu, dördüncü gününde de yardımlarla dolup taştı. Günlük yaklaşık 4 bin kişilik gönüllü yardımsever, nöbetleşe olarak 24 saat boyunca salonda paketleme ve tasnif işine yardım etti. Edirneli vatandaşlar da gün boyu yardım eşyaları getirdi.

SOYDAŞLAR DA YARDIM GETİRDİ

Edirne'deki yardım merkezine gelenler arasında, Bulgaristan'dan gelen soydaşlar da vardı. Araçlarıyla yardıma gelen soydaşlar, yorgandan kıyafete kadar kışlık ihtiyaçları görevlilere teslim etti.

'NE BULDUYSAK GETİRDİK'

Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinden gelen Sevgin Yusuf, çoğunlukla kışlık eşyalar getirdiklerini belirtti. Yusuf, "Kırcaali'den geliyoruz. Ne bulduysak yanımıza alıp getirdik. Çoğunlukla yorgan, yastık gibi şeyler aldık. Kış aylarında yardımı olabilecek her şeyi getirdik. Kadın kıyafetleri, şapka, eldiven, çorap, o tarz şeyler getirdik. Bizim o tarafta bu şekilde yardım getiren çok kişi var. Buradakilerle aynı duyguları paylaşıyoruz. Benim de tanıdığım yakınlarım vardı orada. Arayıp 'geçmiş olsun' dedik herkese" dedi.

'İMKANIMIZ OLSA BİZ DE GİDERİZ'

İmkanı olması halinde kendisinin de deprem bölgesine yardıma gitmek istediğini ifade eden Yusuf, "Keşke biz de o tarafa gidebilsek ama herkesin de bir işi var orada, onunla uğraşıyor. Bulgaristan'da öyle bir kampanya olsa biz de daha çok yardımcı oluruz. Zaten Bulgaristan'dan özel bir arama kurtarma ekibi gitti ama Sofya'da bir yardım TIR'ı oluşturulsa biz de yardıma gideriz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-02-09 17:05:53



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