Deprem yardımlarını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye personeli açığa alındı (2)

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GÖZALTINA ALINDILAR

Edirne'de, depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen ve açığa alınarak haklarında soruşturma başlatılan Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli 4 kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu´nun gazetecilere yaptığı açıklamayı ihbar olarak değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcısından alınan talimat doğrultusunda Ü.Ç., N.H.Y., N.D. ve L.E.'yi evlerinde yakaladı. Emniyetteki sorguları süren 4 kadının adliyeye sevk edileceği belirtildi. Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-02-09 17:26:21



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