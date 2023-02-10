Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE İl Sağlık Müdürlüğü, şişirilebilir sahra hastaneleri, jeneratör, çadır ile 267 kalem ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan 3 TIR ile 4 kamyon dolusu yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdi.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölgeye tıbbi yardımlarda bulundu. Edirne Valiliği´nin desteğiyle 3 TIR ve 4 kamyon ile şişirilebilir sahra hastaneleri, konteynerler, jeneratörler, çadır, çadır ısıtma sistemleri ve 267 farklı kalemde toplam 130 bin ilaç, serum, tıbbi cihaz, erişkin ve yenidoğan ventilatörleri, acil müdahale setleri, oksijen tüpleri, tıbbi sarf ve kişisel koruyucu ekipman gönderildi.
Ekiplerin Hatay, Kahramanmaraş ve Elbistan´da görev yapmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "İlimizden çeşitli unvanlarda 178 gönüllü sağlık personeli ihtiyaç halinde bölgeye gidip vatandaşlarımıza hizmet etmek için hazır olarak beklemektedir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-02-10 14:41:31
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