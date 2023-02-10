Depremde ölen Gülen öğretmen için, gıyabi cenaze namazı



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depreme sömestir tatili için gittiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan ve enkaz altında kalarak yaşamını yitiren, Edirne Ticaret Borsası İlkokulu Müdür Yardımcısı Gülen Ceripoğlu (41) için Edirne'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazda Ceripoğlu'nun eşi Lalapaşa ilçe nüfusu müdürü Ersin Ceripoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Edirne Ticaret Borsası İlkokulu'nun müdür yardımcısı Gülen Ceripoğlu, yarıyıl tatilini ailesinin yanında geçirmek için gittiği Hatay´ın İskenderun ilçesinde depreme yakalandı. Dumlupınar Mahallesi´ndeki evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan Ceripoğlu´nun enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. Ceripoğlu´nun anne ve babası ile bazı akrabaları da depremde yaşamını yitirdi.

Gülen Ceripoğlu için bugün cuma namazı sonrası Edirne kent merkezindeki Üç Şerefeli Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Ceripoğlu'nun eşi Lalapaşa İlçe Nüfus Müdürü Ersin Ceripoğlu büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Ceripoğlu'nu, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, milli eğitim müdürlüğü çalışanları, öğretmenler ve dostları yalnız bırakmadı.

Gülen Ceripoğlu'nun, memleketi Hatay´ın İskenderun ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-02-10 15:44:12



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