Bulgaristan'da bayraklar yarıya indirildi



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler nedeniyle Türkiye'de ilan edilen 7 günlük yas sonrası komşu ülke Bulgaristan'da da kamu kurum ve kuruluşlarında tüm bayraklar yarıya indirildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan 2 depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde 7 günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında bayraklar, yarıya indirildi. Komşu ülke Bulgaristan'da da bayraklar, yarıya indirildi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda Bulgaristan'ın, Türkiye ile dayanışma göstermek üzere bütün kamu kuruluşlarında bayrakların yarıya indirdiği belirtildi. Açıklamada, "Bulgaristan ülkemizle dayanışma göstermek üzere bütün kamu kuruluşlarında bayrakları yarıya indirmiştir. Bu zor zamanda sergiledikleri iyi dostluk ve dayanışma için komşumuz Bulgaristan´a teşekkür ediyoruz" denildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-02-10 16:47:07



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