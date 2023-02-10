Deprem yardımlarını çaldığı öne sürülen 4 belediye personeli adliyede (2)

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1 TUTUKLAMA

Edirne'de, depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen, Keşan Belediyesi personelinden Ü.Ç., N.D. ile L.E., adli kontrolle serbest bırakıldı; Nazlı Havva Yörük ise tutuklandı. Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-02-10 17:17:06



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