Depremde ölen polis çift ile kızları toprağa verildi

Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan binada her ikisi de polis memuru olan Nebibe Esen (45) ile eşi Sedat Esen ve kızları Tuba Gülser Esen (12), hayatını kaybetti. Anne ile kızı Edirne'nin Havsa ilçesinde, Sedat Esen´in cenazesi ise Niğde'de toprağa verildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Nebibe Esen ile eşi Sedat Esen ve kızları Tuba Gülser Esen, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Şehit M. Ali Demirbüken Caddesi'nde, oturdukları binanın Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılması sonucu enkaz altında kalıp hayatını kaybetti. Nebibe Esen ile kızı Tuba Gülser'in cenazeleri memleketleri Edirne'nin Havsa ilçesine Sedat Esen'in cenazesi ise memleketi Niğde'ye gönderildi.

Nebibe ve kızı Tuba Esen için Havsa Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, kurum müdürleri, polis ve askeri personel ile vatandaşlar katıldı. Törende Nebibe ve kızı Tuba Gülser Esen'in Türk bayrağına sarılı tabutlarına sarılan yakınları göz yaşları döktü. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, depremden yaşadıkları üzüntülüyü dile getirip, "Bugün burada meydana gelen depremde etkilenen illerimizden Hatay´da kendisi gibi polis memuru olan eşi Sedat Esen ve kızı ile enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Nebibe Esen´i ve kızı Tuğba Gülser Esen´i ebediyete uğurlamak için toplandık. Çok üzgünüz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Ayrıca depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Duamız odur ki rabbim bize bir daha böyle afetler ile sınamasın" dedi. Törenin ardından Nebibe Esen ile kızı Tuba Gülser'in cenazeleri, Osmanlı köyüne götürülerek kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Sedat Esen´in de Niğde´de son yolculuğuna uğurlandığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-02-11 16:25:17



