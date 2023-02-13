Üniversiteli Elif, ara tatilde gittiği memleketi Hatay'da depremde hayatını kaybetti 

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-TRAKYA Üniversitesi Edirne Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Elif Kübra Soydan (20), Kahramanmaraş merkezli depremlerde ara tatilde gittiği Hatay´da oturduğu apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme bölümü 4´üncü sınıf öğrencisi Elif Kübra Soydan, ara tatil nedeniyle gittiği memleketi Hatay´daki Elektrik Mahallesi Armutlu Caddesi Timur Apartmanı´nın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak, hayatını kaybetti. Soydan´ın cenazesi Hatay´da toprağa verildi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayımladı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-02-13 16:40:26



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