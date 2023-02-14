116'ncı saatte kurtarılan 15 yaşındaki Saadet İkbal´den iyi haber



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından bölgeye giderek katıldıkları arama çalışmalarında 116'ncı saatte Saadet İkbal Çil'i (15) sağ kurtaran Keşan Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) Başkanı Gökhan Yumuşak o anları anlattı. Gökhan Yumuşak, Saadet İkbal Çil'in Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede durumunun iyi olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremin hemen ardından bölgeye giden KEDAK ekibi Edirne´nin Keşan ilçesine dönüş yaptı. Bölgedeki durumu anlatan KEDAK Başkanı Gökhan Yumuşak, Stad Caddesi Elif Bike Apartmanı´nda 116'ncı saatte enkazdan kurtardıkları Saadet İkbal Çil'in kurtarılma anını anlattı.

Gökhan Yumuşak, enkazdaki bir polisi arayan yakınının enkazda aradığı Saadet İkbal Çil'in telefonunun çalmaya başladığını söylediğini belirterek, "Sonrasında biz yine arama-dinleme yapmaya başladık. Seslenmeye başladık. Herkes bir ümit bekliyor. İngiliz ekip, Afet Koordinasyon Merkezi´nden dinleme ekipmanı istedi. İngiliz ekipleri geldi ve bulunduğumuz enkazın çevresine aletleri yerleştirerek dinleme yapmaya başladı. Yollardan geçen arabalardan tutun ayakta yürümeye bile kimseye müsaade etmiyorsunuz. Çok hassas bir dinleme aleti o, 2 defa beton yığını kazılmasına benzer bir ses alınmış. Tekrar dinleme çalışmalarından sonra ise hiçbir ses gelmiyor. Bina öyle bir şekilde yıkılmıştı ki oradaki yakınları bile bu binanın bu şekle nasıl geldiğini anlamamışlardı. O kızımızın üzerine çok dinleme yaptık ama hiçbir ses alamadık. Kepçeyle enkaz üzerindeki inşaat malzemelerini sıyırırken bir aralık ortaya çıktı. O aralığa ışık tutup, içeri seslenerek çalışmaya devam ettik. O anda zeminde yeni bir aralık daha oluştu. Kepçeyi durdurur durdurmaz kızımız `Buradayım´ dedi. Onu bulduktan sonra doktorlar, sağlık ekipleri gelip müdahale ettiler. İlk olarak enkaz içerisinde sağlık müdahalelerini yaptılar. Sonra da çıkartarak ambulansa sağ salim teslim ettik. Bugün de bir fotoğrafı ulaştı elimize. Kayseri´de hastanedeymiş, hiçbir sıkıntısı yok, durumu gayet iyi" ifadelerini kullandı.

`104 AİLE 344 KİŞİ KEŞAN´A ŞU ANDA GELMİŞ DURUMDA´

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin ise çok zor bir sürecin içerisinde KEDAK´ın gurur verici bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, "Şu günlerden itibaren en önemli konulardan biri de depremzede vatandaşlarımızın Keşan´a geliyor olması. Keşan halkımızın duyarlılığını biliyoruz. Burada bir miktar daha kendilerinin duyarlılığına ve hassasiyetine ihtiyacımız olacak. 104 aile 344 kişi Keşan´a şu anda gelmiş durumda. Bu sayı artacak. Keşan halkı depremzedelere kucak açacaktır. Depremzede ailelerimizi Keşan´da misafir edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-02-14 17:34:46



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