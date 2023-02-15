Avda başından vurulup öldü; arkadaşı 'Kaza' dedi



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, Gala Gölü Milli Parkı´nda birlikte ava gittiği H.G. tarafından av tüfeğiyle başından vurulan Halil Bayraktar (62) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan H.G., arkadaşını kazayla vurduğunu söyledi.

İddiaya göre, H.G. ve Halil Bayraktar avlanmak için Enez ile İpsala ilçeleri arasındaki Gala Gölü Milli Parkı'na gitti. Bayraktar, H.G.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla başından vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Halil Bayraktar´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bayraktar´ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Gözaltına alınan H.G. jandarma karakoluna götürüldü. H.G.´nin, atış alanına giren arkadaşını kazayla vurduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Öte yandan alanın avlanmaya yasak bölge olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-02-15 11:52:28



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