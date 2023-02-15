Avda başından vurulup öldü, arkadaşı 'Kaza' dedi (2)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Edirne'de, Gala Gölü Milli Parkı'nda av sırasında tüfekle Halil Bayraktar'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-02-15 15:00:59



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