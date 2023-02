Edirne´de depremzede yaralılar için kan bağışı

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, Kızılay'ın kan verme noktasında, depremzede yaralılar için düzenlenen kan bağışına yoğun ilgi gösterildi.

Edirne Kızılay Kan Merkezi ve Keşan Belediyesi tarafından Ahmet Yenice Ortaokulu´nda depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bağışta bulunmak isteyenler, form doldurarak kan vermek için sıraya girdi. Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, deprem felaketinde her an ne kadar büyük felaketler yaşanılabileceğini gördüklerini belirterek, "Kan stoklarının da yaşanılan süreçte ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Her ne kadar Türk Kızılay ne kadar stoklu gitse de sürekli hazır bulunsalar da felaketin boyutlarını kestirmek mümkün olmuyor. Keşan´da yakın zamanda bir kampanya düzenlenmişti. Halkın ilgisi gayet güzeldi. Bugün de çok güzel bir ilgi var. Bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Çok sayıda yaralımız var. Tedavi süreçleri bazılarının kısa bazılarının ise çok uzun olabilir. Bu süreçte başka bir felaket inşallah yaşanmaz ama her şeye de hazır olmaları gerekiyor" diye konuştu.

`SÜREKLİ BAĞIŞIN AYNI DUYARLILIKTA DEVAM ETMESİ GEREKİYOR´

Edirne Kızılay Kan Merkezi´nde görevli Dr. Erhan Aksoy ise hayatını kaybedenler için Allah´tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek, "Onların acil şifası için biz Kızılay Kan Merkezi olarak kan yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk günden beri Edirne ve ilçelerinde vatandaşlar bu konuya son derece duyarlı davrandılar. Kan bağışlarıyla o bölgedeki insanlara can vermeye devam ettiler. Şu anda da ilgi çok büyük. Ancak şunu da belirtmek istiyorum bu kan bağışlarının uzunca bir süre devam etmesi gerekiyor. Biliyorsunuz binlerce yaralımız var. Bu insanların ameliyat ve yoğun bakım süreçleri olacak. Süreç devam edecek ve sürekli bir kan ihtiyacı olacak. O yüzden bağışları zamana yayacak şekilde planlıyoruz. Bir önceki bağışımızda, bağışları bir süreliğine durdurduk. Kan, miadı olan bir sıvı, bozulabiliyor. Uzun süre saklanamıyor. O yüzden sürekli bağışın aynı duyarlılıkta devam etmesi gerekiyor. Aynı duyarlılığı gösterecek olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-02-16 14:00:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.