Edirne Belediyesi'nde 3 personel, 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı

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EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde 3 personel, rüşvet aldıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli 3 kişinin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İsimlerin açıklanmayan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-02-17 19:01:45



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