Hataylı depremzede: Deprem bizi yerle bir edene kadar durmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hataylı depremzede: Deprem bizi yerle bir edene kadar durmadı

DHA

Hataylı depremzede: Deprem bizi yerle bir edene kadar durmadı


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde, depremde çöken evlerinden eşi İlknur Akpınar (49) ile yaralı kurtulan Hasan Akpınar (55), çevrelerinden yardım istediklerini belirterek, "Çevreden yardım istedim ama herkes enkaz altındaydı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, düşmanıma bile vermesin. 55 yaşındayım, hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Deprem, bizi yerle bir edene kadar durmadı" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 11 ili etkileyen depremde yaralanan bazı afetzedeler, Edirne'ye getirilerek Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. 7 yaralının tedavileri, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu ve ekibi tarafından sürdürülüyor. Tedavisi devam eden depremzedeler ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Çopuroğlu, "Deprem, ülkemizin gerçeği. Hepimiz çok üzgünüz. Orada destek olmak için buradan güçlü bir ekip gitti. Orada yaşananlar çok zor. Yaralılar, tedavi edilebilenler orada tedavi edildi ama bu taraflara sevk edilebilenleri biz burada tedavi etmeye devam ediyoruz. Hastalarımız buraya geldiklerinde ilk müdahaleleri yapılmış olanlar var. Burada müdahale ettiklerimiz var. Kendi imkanıyla gelebilenler var. Hepsinin tedavisini üstlendik ve devam ediyoruz. Şu an 7 hastamız var. İlk müdahaleleri yapıldı, genel durumları iyi. Uzuv kaybı olanlar var. Genel durumu yoğun bakım ihtiyacı olan hastamız şu an yok. Serviste takip ediyoruz. Şu an stabil durumdalar" dedi.
Prof. Dr. Çopuroğlu, depremzedelerin tedavi sürecinde psikiyatri bölümünden de yardım almaya devam ettiklerini belirterek, "Burada psikiyatriden de yardım alıyoruz. Çok büyük bir yıkım. Bir gece yatarken eviniz, işiniz, aileniz var ama ertesi sabah bunları hepsi kaybolmuş olabiliyor. O yüzden ciddi bir destek gerekiyor. Burada da destek veriyoruz" diye konuştu.
Trakya Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Eşref Selçuk ise depremin 2´nci gününde Trakya Üniversitesi olarak harekete geçerek Elbistan´a ulaştıklarını söyledi. Selçuk, "Hemen hastaneye ulaştık. Orada Türkiye´nin dört bir yanından gelen doktor arkadaşlarla birlikte müdahalelere başladık. Göçükten çıkarılan hastalara müdahale ettik. Ondan sonra hemen ameliyatlarına dâhil olduk. Yakınları burada olan hastaları buraya sevk ettik. Bin 300 kilometrelik bir mesafede hastaların tedavileri devam ediyor" dedi.
'YARDIM İSTEDİM AMA HERKES ENKAZ ALTINDAYDI'
Hasan Akpınar, depreme eşi İlknur Akpınar ile Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde uykuda yakalandıklarını söyledi. Akpınar, "Anlatırken hala tüylerim diken diken oluyor. Eşim beni uyardı, 'Sallantı oluyor' dedi. Fazla paniklemeden 7 saniye içerisinde teras dediğimiz kapı önüne, dışarı çıktık. Daha fazla gidemezdim. Hızlı davranıp giderdim de eşimi götüremezdim. Gitseydim de çıkışta diğer evlerin arasında kalırdım. Dediğim yerde daha az zararlı çıktık. Sallantı devam edince eşimle bulunduğum bölüm çöktü. Beton öne doğru çökünce ben sırtüstü düştüm, eşim de avlu tarafına düştü. Düşerken de 3 kerpiç tamamıyla sağ bacağına geldi. Bana da 2,5 metrelik duvar üstüme düştü. Çıkarmaya çalışıyorum ama çok zor. Diğer kerpiçleri alıp üzerimdekileri kırdım. Ayağımı kurtardım, eşimin yanına gittim. Onun da ayağını çıkardım. Çevreden yardım istedim ama herkes enkaz altındaydı. Kimse kimseye yardım edemez. Buradan kurtulduktan sonra eşimin kardeşleri geldi. Kendisini sırtına yüklediler. Enkazın üstünden boş bir ara sokağa gittik ve kurtulduk" diye konuştu. 
'BİZİ YERLE BİR EDENE KADAR DURMADI'
Hasan Akpınar, depremin uzun sürdüğünü de dile getirerek, "55 yaşındayım, hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Deprem, bizi yerle bir edene kadar durmadı. Kızlarımdan biri dışarı çıkmıştı. Diğeri de arkadaşı yalnız kalmasın, diye kampüse gitmişti. Allah'tan evde yoktular. Onları çıkarmadan evden çıkamazdım. Çok zaman kaybımız olurdu, daha çok ağır hasarlar alacaktık. Yine de buna şükürler olsun. Herkesten Allah razı olsun. Buraya gelene kadar devlet olsun, özel firmalar olsun çok büyük fayda gördük. En azından eşofman ile çıktığımız, sırılsıklam kaldığımız gibi değiliz. Elbise geliyor, değiştiriyoruz. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Düşmanıma bile vermesin" diye konuştu.
'ÜZERİME KERPİÇLER VE MOLOZLAR DÜŞTÜ'
Depreme uykuda yakalandıklarını söyleyen İlknur Akpınar ise "Eşimle uyuyorduk, sarsıntıya kalktık. Terasa çıktık. Eşimle beraber sallantının geçmesini bekledik ama ikinci de bizi yakaladı. Ben bahçeye düştüm, üzerime kerpiçler, molozlar düştü ama eşim yukarıda kaldı. Eşimin de üzerine molozlar düştü. Ondan sonrasında zaten 'İmdat, imdat' diye seslendi, herkes canının derdinde. Sonra kardeşlerim geldi, çok yakın oturuyorduk. Onların imkanlarıyla çıktım" dedi.
Bacağında 4 kırık bulunduğunu belirten Akpınar, "Ameliyat oldum, platin taktılar. Çok şükür iyi bakıyorlar, iyiyim. Hatay´a İzmir´den ambulans geldi. İzmir Dörtyol´a getirdiler. Orada alçıya aldılar. Orası biraz yoğun diye Adana´ya götürdüler. Çukurova Devlet Hastanesi´nde ayağıma demir taktılar. Orası da çok yoğun olduğu için damadım, `Anne, sana Edirne´de daha iyi bakarlar, orası daha sakin´ dedi. Onun için kendi imkanlarımızla buraya geldik" diye konuştu. 
Gözyaşı döken Akpınar, "Her şey gitti. Ben doğma büyüme Antakyalıyım. Gitti güzel memleketimiz, hiçbir şey kalmadı. Taş üstünde taş kalmadı. Çok şükür ailemizden kaybımız yok" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-02-18 10:55:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya'dan 106 gönüllü sağlıkçı daha deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Trakya'dan 106 gönüllü sağlıkçı daha deprem bölgesine ...
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
YEREL HABERLER Selimiye Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili ...
Edirne Belediyesi'nde 3 personel, 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne Belediyesi'nde 3 personel, 'rüşvet' iddiasıyla ...
Edirne halkı misafir ettikleri depremzedeler için seferber oldu
YEREL HABERLER Edirne halkı misafir ettikleri depremzedeler için ...
GÜNCELLEME - Edirne Belediyesi çalışanı 4 kişi rüşvet operasyonunda gözaltına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Edirne Belediyesi çalışanı 4 kişi rüşvet ...
Edirne'de rüşvet operasyonunda Edirne Belediyesi çalışanı 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de rüşvet operasyonunda Edirne Belediyesi ...
Miraç Kandili mesajları
YEREL HABERLER Miraç Kandili mesajları
Evi yıkılan ve yakınlarını kaybeden şoför afetin ilk günü Edirne'den Hatay'a tırıyla yardım taşıdı
YEREL HABERLER Evi yıkılan ve yakınlarını kaybeden şoför afetin ilk ...
Trakya'daki camilerde depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Trakya'daki camilerde depremde hayatını kaybedenler ...
Edirne'de afetzedelere bağış yapmaya gelen çocuk kaymakamın kapısını elinde kumbarasıyla çaldı
YEREL HABERLER Edirne'de afetzedelere bağış yapmaya gelen çocuk ...
Edirne OSB depremzedelere istihdam olanağı sağlayacak
YEREL HABERLER Edirne OSB depremzedelere istihdam olanağı sağlayacak
Deprem bölgesinde çalışmalara katılan Trakya Üniversitesi AFAD gönüllüleri yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde çalışmalara katılan Trakya ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Edirne'de "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Edirne'de "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş hapis ...
Edirne'ye gelen depremzedeler kentteki hastanelerde tedavi görüyor
YEREL HABERLER Edirne'ye gelen depremzedeler kentteki hastanelerde ...
(Görüntülü)EDİRNE?DE DEPREMZEDE YARALILAR İÇİN KAN BAĞIŞI
YEREL HABERLER (Görüntülü)EDİRNE?DE DEPREMZEDE YARALILAR İÇİN KAN ...
İlk müdahalesi Trakya Üniversitesi hekimlerince yapılan afetzedelerin tedavisi Edirne'de sürüyor
YEREL HABERLER İlk müdahalesi Trakya Üniversitesi hekimlerince ...
Edirne´de depremzede yaralılar için kan bağışı
YEREL HABERLER Edirne´de depremzede yaralılar için kan bağışı
Enkazdan 2 kişiyi sağ kurtaran Edirne Mahalle Afet Gönüllüleri kente döndü
YEREL HABERLER Enkazdan 2 kişiyi sağ kurtaran Edirne Mahalle Afet ...
Kursiyerler depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor
YEREL HABERLER Kursiyerler depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor
Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.