Geri dönüşüm için biriktirdiği kartonlar yandı, '3 günlük emeğim gitti' dedi

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, İbrahim Karaaslan'ın geri dönüşüme kazandırmak için 3 günde topladığı karton ve kağıtlar alev aldı. Yanan malzemeleri kurtarabilmek için çabalayan Karaaslan, "Ben gecenin 3'ünde bunları toplamaya çıkıyorum. 3 günlük emeğim gitti" dedi.
Sabuni Mahallesi Fil Yokuşu Sokak'taki ağaçlık alanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İbrahim Karaaslan'ın geri dönüşüme vermek üzere topladığı kartonlar, bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevlerin büyümesiyle yangın, ağaçlara da sıçradı. Çevredekilerin haber verdiği itfaiyeciler, bölgeye gelip alevlere müdahale etti. Polis, çevredeki park halindeki araçları çektirip güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Yangında ağaçlar, zarar almadan kurtarıldı.
'BİRİ KASTEN YAKTI'
Kartonların sahibi İbrahim Karaaslan, 3 günlük birikiminin kül olduğunu söyledi. Geriye kalan kartonları toplamak için çabalayan Karaaslan, "Elektrik idaresine fatura ödemek için gitmiştim. Buraya atılan bir izmaritle bu yangın çıkmaz bence. Birisi kasten yaktı bence. Burada, kağıt, naylon ve plastik gibi geri dönüşüm mallarını biriktiriyorum. Ben gecenin 3'ünde bunları toplamaya çıkıyorum. 3 günlük emeğim gitti" dedi.
Karaaslan, kartonlarının yakıldığını iddia edip, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-02-20 17:19:03
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