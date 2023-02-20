Edirne Belediyesi'nde rüşvet operasyonunda 2 tutuklama

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediyesinde rüşvet aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli S.A. ve E.Ç. tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli 4 kişinin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri S.A., E.Ç., H.Ö. ve S.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A. ve E.Ç., çıkarıldıkları hakimlikte tutuklanırken, H.Ö. ile S.S. ise yurt dışı çıkış yasağı konulup adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-02-20 23:18:22
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