Saadet İkbal'i kurtaran ekibin başkanı: Baba- kız gibi olduk, onunla sürekli görüşeceğim



Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Arama Kurtarma Derneği (EDAK) Başkanı Kenan Laz (56), Kahramanmaraş´ta depremde enkaz altından 116'ncı saatte sağ çıkardıkları Saadet İkbal Çil (15) ile sürekli telefonda görüştüklerini, aralarında baba-kız bağı oluştuğunu söyledi. İstanbul´daki teyzesinin yanına taşınan, annesi depremde ölen, babasından ise haber alınamayan Saadet İkbal'i ziyarete gideceğini belirten Laz, "Bundan sonra ben onunla sürekli görüşmeye devam edeceğim" dedi.

Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş´a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan EDAK ekibi, 116'ncı saatte Stad Caddesi Elif Bike Apartmanı'nın enkazından Saadet İkbal Çil'i sağ çıkardı. Çil´in annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Babasından ise henüz haber alınamadığı öğrenildi.

'İSTANBUL'A TEYZESİNİN YANINA NAKLEDİLDİ'

Bir hafta önce Edirne'ye dönen EDAK ekibinin başkanı, 1 kız babası Kenan Laz, Saadet İkbal'in son durumu hakkında bilgi verdi. Laz, "Saadet İkbal'i biz depremin beşinci günü enkazdan çıkarttık. Genel durumu iyiydi kendisinin. Sol bacağında üzerine bir şeyler geldiğinden dolayı ödem vardı, kırık yoktu. Ben döndükten sonra yaptığım araştırmalarla kendisinin Kayseri Şehir Hastanesi ortopedi servisinde buldum. Orada irtibata geçtim onunla. Kendisiyle görüştüm, sesi gayet iyiydi. Tabii olayın henüz sıcak olması sebebiyle aile fertlerini soramadım, olay daha çok sıcaktı. Pazar günü tekrar bir görüşme yaptım kendisini arayıp. Ambulansla İstanbul'a nakledildiğini öğrendim. Nakledilme sebebi başka bir hastaneye değil, oradaki teyzesinin yanındaki evde kalacağını ifade etti. Dün yine kendisinin artık bir telefonu olduğunu söyleyip yeni telefonunu gönderdi. Durumunun çok iyi olduğunu öğrendim" dedi.

`İNŞALLAH BUNDAN SONRAKİ HAYATI BEKLEDİĞİ GİBİ OLUR´

Bundan sonra Saadet İkbal'le sürekli görüşeceğini ifade eden Kenan Laz, "İstanbul'a geliyor, artık Edirne'ye daha yakın. Edirne'ye davet edeceğim. Artık bir baba-kız gibi olduk kendisiyle. İnşallah bundan sonraki hayatı beklediği gibi olur. Bu acıları unutmak kolay değil maalesef. Ne diliyorsa o olsun hayatında bundan sonra" ifadelerini kullandı.

'SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'

Süreci hep birlikte atlatacaklarını vurgulayan Kenan Laz, "Benim sesimi duyunca çok mutlu oldu ve duygulandı. Konuşmakta da biraz zorlandı. Ama o süreci hep birlikte atlatacağız. O ne kadar duygulanıp etkileniyorsa, bizler de aynı şekilde etkileniyoruz. İşimiz bitti, kurtardık, herkes kendi hayatına devam etsinden öte, orada vefat eden vatandaşlarımız için de çok üzülüyoruz. Kurtardıklarımız bizi bir o kadar da motive ve mutlu ediyor. İnşallah böyle bir acıyı da bir daha yaşamamış oluruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-02-22 10:42:37



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