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Edirneli eczacılardan depremde ölen meslektaşları için saygı duruşu

DHA

Edirneli eczacılardan depremde ölen meslektaşları için saygı duruşu


Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de eczacılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden eczacılar ile eczacılık fakültesi öğrencileri ve eczacı teknikerleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Türk Eczacıları Birliği Edirne Eczacı Odası´nda düzenlenen anma programına, Oda Başkanı Gürkan Kılıçcıgil ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Türkiye genelinde Türk Eczacıları Birliği´ne bağlı tüm bölge eczacı odalarının eş zamanlı düzenlediği 1 dakikalık saygı duruşunun ardından konuşan Kılıçcıgil, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle Türkiye´nin büyük üzüntüye boğulduğunu söyledi. Kılıçcıgil, "Bu depremde tüm ölen vatandaşlarımıza Allah´tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizler de Türk Eczacıları Birliği´ne bağlı eczacılar olarak ilk günden bugüne bölgede bulunarak vatandaşlarımıza eczacılık hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu depremle birlikte 44 eczacımızı, 21 eczacılık fakültesi öğrencimizi ve çok sayıda çalışma arkadaşımızı, eczacı teknikerimizi kaybettik. Bunun üzüntüsüyle bugün burada 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Onlara da ayrıca Allah´tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" diye konuştu. 
`SAHRA ECZANELERİ GÜNDE 7 BİNE VARAN TALEBİ KARŞILIYOR´
Türk Eczacıları Birliği ve bağlı 54 bölge eczacı odasının, depremden etkilenen ve eczanelerin hasar gördüğü 5 ilde organize olarak sahra eczaneleri açtığını belirten Gürkan Kılıçcıgil, "Bugün bu sayı 26 sahra eczanesine ulaştı. Bazı sahra eczanelerimiz günde 7 bin kişiye varan talebi karşılıyor. Bölgede Türkiye´nin her tarafından gelen gönüllü eczacılarımız, teknisyenlerimiz hizmet ederek vatandaşlarımızın müracaatlarını ücretsiz bir şekilde karşılıyor. Mesleğimle gurur duymamı sağlayan bu arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.
Edirne Eczacı Odası´nın da deprem bölgesine gönüllü ekipler gönderdiğini söyleyen Kılıçcıgil, "Kendi yerel bölgemizden de bugün Gaziantep İslahiye´de bir ekibimiz var, onlar dönecek. Bugün yine Gaziantep´te Nurdağı bölgesine bir ekip yolladık. Oradaki sahra eczanemizde görev yapacaklar. Meslektaşlarımızı bu şekilde 3´er, 4´er günlük periyotlarla çalıştırarak, onların da psikolojik etkisini minimum yaşamasını sağlayarak hizmet ediyoruz. Bu millet, büyük bir millet. Hep birlikte yaraları saracağız. İnşallah çok kısa sürede orada yaşantının eski haline dönmesi için herkes elini taşın altına koyacak. Biz Türk eczacıları olarak da bunu yapmaya her zaman hazırız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-02-22 11:55:25

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