Edirne´de 2 bin 485 sentetik ecza ile yakalanan 2 kişiye tutuklama



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince otobüs terminalinde üzerlerinde 2 bin 485 sentetik ecza ele geçirilen B.G. ve A.A., tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları B.G. ve A.A.´yı, Keşan Şehirler Arası Otobüs Terminali´nde durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda, yeşil reçeteye tabi 2 bin 485 sentetik ecza ele geçirildi. B.G. ve A.A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.G. ve A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-02-23 10:40:18



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