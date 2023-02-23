Edirne'de 1 haftada 16 terör şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, jandarma ve hudut birliklerince son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son 1 hafta içinde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 16 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisini yakaladı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan jandarma, son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında, UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan, 2'si yabancı uyruklu 35 kişiyi yakaladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-02-23 14:24:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.