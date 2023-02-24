Köy muhtarı ile amcasını öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan şüpheli yakalandı



Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin İpsala ilçesinde köy muhtarı Hüseyin Karataban (50) ile amcası Hüdayet Karataban'ı (64) öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Recep T., jandarma ekiplerince yakalandı.

Kumdere köyünde av tüfeği ile kahvehaneye giren Recep T., husumetli olduğu Kumdere köyü muhtarı Hüseyin Karataban'a ateş açtı. Hüseyin Karataban ile araya giren amcası Hüdayet Karataban, L.G. ve H.K. yaralandı. Recep T. kaçarken, yaralılar İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Karataban ile amcası hayatını kaybetti, L.G. ve H.K. ise Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kaçan Recep T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2023-02-24 11:00:19



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