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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'deki İpsala Sınır Kapısı'nda durdurulan TIR'ın dorsesinde yakalanan 2 FETÖ/PDY ile 1 organizatörlük şüphelisi, tutuklandı.

Türkiye'den yurt dışına çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen TIR, gümrük muhafaza ekiplerince arandı. TIR'ın dorsesine gizlenen, Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin FETÖ/PDY'den aranan M.A., soruşturması süren U.Y. ve 'göçmen kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan S.D. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2023-02-24 11:16:39



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