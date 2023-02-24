Köy muhtarı ile amcasını öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan şüpheli yakalandı (2)



TUTUKLANDI

Edirne'nin İpsala ilçesi Kumdere köyünde, muhtar Hüseyin Karataban ile amcası Hüdayet Karataban'ı öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan ve jandarma tarafından yakalanan Recep Tohum tutuklandı.

Öte yandan olayın neden yaşandığı da ortaya çıktı. İddiaya göre, 2019'da Recep Tohum'a ait hayvanlar, Hüseyin Karataban'ın tarlasına girip, ekinlerine zarar verdi. Buna sinirlenen Karataban, çobanla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Karataban, çobanı darbetti. Bu sırada tarlaya Tohum'la aynı ismi taşıyan babası Recep Tohum da gelip olaya dahil oldu. Karataban ise yanında bulunan av tüfeğiyle çoban ve Recep Tohum'a doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği baba Recep Tohum yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Recep Tohum, daha sonra taburcu edildi. Recep Tohum, olaydan 10 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oğlu Recep Tohum'un ise babasının ölümünden Hüseyin Karataban'ı sorumlu tuttuğu ve bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi. Cinayetlerin işlendiği gece Recep Tohum'un alkol alıp, kahvehaneye gittiği ve olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Olayın ardından Recep Tohum'un yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek istediği ancak parasının olmadığı, bu nedenle ertesi akşam köye dönerek evinden bazı eşyalar aldığı, evden uzaklaşırken de jandarmaya yakalandığı kaydedildi.

Hüseyin Karataban ile amcası Hüdayet Karataban'ın cenazeleri, bugün Kumdere köyündeki mezarlıkta toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2023-02-24 16:15:09



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