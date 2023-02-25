Avrupa'dan gelen yardımlar Edirne'den trenle deprem bölgesine gönderiliyor



Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Avrupa ülkelerinden bölgeye kara yolu ile gönderilen yardım malzemeleri Edirne'de Toprak Mahsulleri Ofisi´nin (TMO) depolarına indiriliyor. Burada tasnif edilen yardımlar vagonlara yüklenip trenlerle deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yardımların yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden de yardımlar geliyor. Avrupa'dan gelen yardımların kara yolundan yurda giriş noktasını ise Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapıları oluşturuyor. Yardımlar, Edirne Toprak Mahsulleri Ofisi'nin depolarına indiriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından tasnif edilen yardımlar, TIR'lara ve tren vagonlarına yüklenip, deprem bölgesine gönderiliyor.

'SINIR KAPILARINDAN 1585 ARAÇ GİRİŞ YAPTI'

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Tezcan Fidan, depremin meydana geldiği andan itibaren Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarından insani yardım getiren toplam 1585 aracın giriş yaptığını söyledi. Yardımların TMO'ya ait depolarda tasnif edildikten sonra vagonlara ve TIR'lara yüklenerek Kayseri, Adana ve Gaziantep'te oluşturulan depolara ulaştırılmak üzere gönderildiğini belirten Fidan, bugüne kadar 225 vagon ve 25 TIR gönderdiklerini belirtti.

Avrupa'dan depremzedeler için yardım malzemelerinin gelmeye devam ettiğini söyleyen Fidan, "Bugün 5 tane araç geldi, yarın da muhtemelen 5-10 araç gelecek. Bosna Hersek'ten 54 TIR'lık bir konvoyumuz gelmişti. Onun haricinde Almanya'dan, Bulgaristan'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, her yerden yardımlar gelmeye devam ediyor. Kapıkule'den girdikten sonra Toprak Mahsulleri Ofisi'nde ana depomuz var. TIR'lar buraya geliyor. Burada indireceklerimizi depomuzda tasnif ediyoruz. Daha sonra da Devlet Demir Yolları'nda her vagona tasnif ederek yüklüyoruz. Örneğin, orada ayrıştırması zor olduğu için bir vagona battaniye, bir vagona gıda maddelerini koyuyoruz. Trenle Kayseri'deki depoya gönderiyoruz. Bölgeden de ne yardım talep ediliyorsa oradaki depolardan gönderiliyor" diye konuştu.

'SOBALARININ İÇİNE ODUN KOYARAK GÖNDERMİŞLER'

Fidan, depremin ardından herkesin çok duyarlı davrandığını ifade ederek, "Vatandaşlar çok duyarlı. Özellikle Avrupa'dan o kadar çok yardım malzemesi geliyor, bizi arıyorlar, ihtiyaçları soruyorlar. O ihtiyaçlar kapsamında da göndermeye çalışıyorlar. Geçen akşam odun sobaları gelmişti. Odun sobalarının içine odunlarını koyarak göndermişler" dedi.

'CENEVRE'DE 5-10 TIRLIK YARDIM VAR'

İsviçre'nin Cenevre kentinden deprem bölgesine gönderilen yardımlarla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR şoförü Ergün Karakurt, "Geneli tekstil, ayakkabı, mont, kazak, battaniye, içinde bu tür şeyler var. Cenevre'deki Türk vatandaşlarımız tarafından toplandı. Sadece Türk değil, oradaki yabancı arkadaşlarımız, dostlarımız da toplamış. Bir depoları var. Topluyorlar, bölüm bölüm ayırıyorlar. Biz de yükleyip getirdik. İstanbul Gaziosmanpaşa'da AFAD'ın deposu var. Oraya boşaltacağız. Oradan da yardım bölgesine sevk edilecekmiş. Benim gözlemlediğim kadarıyla çok güzel bir yardımlaşma ve dayanışma var. Orada çok güzel bir topluluk var. Çok yardım var. Sadece 1 TIR değil, benim gözlemlediğim 5-10 TIR'lık daha yardım malzemesi vardı. Çok güzel bir dayanışma, beni gururlandırdı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2023-02-25 11:07:22



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