

Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonradan itibaren bölgemizin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-02-25 14:01:46



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