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Gala Gölü Milli Parkı´nda çıkan yangın söndürüldü

DHA

Gala Gölü Milli Parkı´nda çıkan yangın söndürüldü


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Enez ve İpsala ilçeleri arasında yer alan Gala Gölü Milli Parkı´nda, Pamuklu Gölü çevresindeki sazlık alanda dün akşam çıkan yangın, saat 03.00 sıralarında söndürüldü.
Gala Gölü Milli Parkı içinde yer alan Pamuklu Gölü çevresindeki sazlık alanda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, saat 03.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında göl çevresindeki sazlık alan zarar görürken, çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edirne ilimiz Enez ve İpsala ilçelerimizde Gala Gölü Milli Parkı içerisinde bulunan Pamuklu Gölü´ndeki yangın sabah 03.00 itibariyle söndürülmüş olup, çıkış nedeni ile ilgili gerekli incelemeler yapılmaktadır. Edirneli hemşehrilerim müsterih olsunlar. 130´dan fazla kuş türü ile nilüfer, su sümbülü, hasır sazı ve kamışların bulunduğu Gala Gölü Milli Parkı özel bir doğa alanıdır ve öyle kalacaktır" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2023-02-27 11:38:38

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