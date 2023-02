Edirne Belediye Başkanı'ndan rüşvet alan personeli yakalatana teşekkür

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, İmar İşleri Müdürlüğü'nde rüşvet aldığı suçlamasıyla tutuklanan iki personel ile ilgili her yerde 'çürük elma' çıktığını belirterek, "Hem şikayeti yapan vatandaşımıza hem de jandarmaya çok teşekkür ediyorum. Keşke hiç olmasa ama her yerde bozuk elmalar çıkıyor. Moralimizi bozdu, üzdü, üzüldük bundan dolayı" dedi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli 4 kişinin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri S.A., E.Ç., H.Ö. ve S.S.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A. ve E.Ç., çıkarıldıkları hakimlikte tutuklanırken, H.Ö. ile S.S. ise yurt dışı çıkış yasağı konulup adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine, "Hem şikayeti yapan vatandaşımıza hem de jandarmaya çok teşekkür ediyorum. Keşke hiç olmasa ama her yerde bozuk elmalar çıkıyor. Moralimizi bozdu, üzdü, üzüldük bundan dolayı. Bunun bilinmesini sağlayan, şikayeti yapan kim bilmiyorum, sormadım da. Ama kendisine teşekkür ediyorum, görevini yapan jandarmaya da, adliyemize de teşekkür ediyorum. Bu tür namussuzluklar kim yapıyorsa, neredeyse gereğini yapsınlar, ben memnunum yakalanmalarından. İçimizde çürük elma varsa, biz göremeyebiliriz bunu fark edemeyebiliriz" dedi.

VATANDAŞA ÇAĞRI

Vatandaşlara da, ellerinde bilgi ve belge olmaları halinde ilgili makamlara başvurmaları konusunda çağrıda bulunan Gürkan, "Buradan tüm vatandaşlara da çağrı yapmak isterim; Edirne Belediyesi ile ilgili böyle bir bilgisi varsa, belgesi varsa, duyumu varsa bize söyleyebilir. Bize güvenmiyorsa ki güvenmeyebilir bunu anlayışla karşılarım, adli makamlara gitsinler. Bundan biz rahatsız olmayız, memnun oluruz. Bilemeyiz çünkü, bilgimiz yok. Şundan emin olsunlar, bu anlamda Edirne Belediyesi sonuna kadar açık ve şeffaf. İçimizden 2 namussuzun çıkması 1500 kişi çalışan bu kurumu namussuz yapmaz" diye konuştu.

Olayla ilgili imada bulunanlar olduğunu ifade eden Gürkan, "Selin önünden kütük kapmaya çalışan ahlaksızlara da buradan bir şey söylemek istiyorum; elinizde imalar değil, köşelerinde yazıyorlar, imalarla değil elinizde bilgi belge varsa, ihbar varsa, duyum varsa, bunu yetkili makamlara bildirmiyorsanız siz de en az o şerefsizler kadar şerefsizsiniz. Buradan da onlara söylüyorum" diye konuştu.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-02-27 16:32:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.