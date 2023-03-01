PKK'lıların yurt dışına kaçmasına yardım eden 2 kişiye tutuklama



Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, terör örgütü PKK üyesi 3 kişinin yurt dışına çıkmasına yardım ettikleri gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan E.S. ve V.Ç., tutuklandı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na 16 Şubat'ta gelen TIR şoförü, şüphe üzerine polisi arayarak dorsesini kontrol ettirmek istediğini bildirdi. İhbarla polisin dorsede yaptığı aramada, yurt dışına kaçmaya çalışan, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen Ş.T., M.T. ve F.A., gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristlerin kaçmasına yardım edenlere yönelik başlattığı soruşturmayı genişletti. Ekipler, soruşturma kapsamında, teröristleri Havsa ilçesinden alıp, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarındaki tesiste TIR'a bindirenin, inşaat işçisi E.S. olduğunu saptadı. E.S., operasyonla gözaltına alınırken, olayı V.Ç.'nin organize ettiğini söyledi. Ekipler, Edirne'den İstanbul'a otobüsle gittiği belirlenen V.Ç.'nin bulunduğu aracın şoförüyle iletişime geçti. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde durdurulan otobüste V.Ç., gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.S. ve V.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2023-03-01 11:11:35



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