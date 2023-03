Tarih kenti Edirne'de 'tüm eski yapılar gözden geçirilmeli' uyarısı

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Kent Konseyi Denetçisi, Harita Yüksek Mühendisi Yılmaz Eren, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan, bünyesinde yüzlerce sivil mimarlık örneği bulunan Edirne'deki tüm eski yapıların, depreme dayanıklılığının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Edirne İl Koordinasyon Kurulu (İKK) temsilciliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınması gereken önlemlere yönelik basın toplantısı düzenledi. Edirne Kent Konseyi denetçisi, Harita Yüksek Mühendisi Yılmaz Eren, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan kentteki eski yapı stokunun fazlalığına dikkat çekti. Eren, yüzlerce tarihi yapının olduğu kentte önlem alınıp, eski yapıların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Edirne'deki zemin durumuna dikkati çeken Eren, şöyle konuştu:

"Edirne, bildiğiniz gibi bir alüvyon saha üzerinde, İpsala ve Enez gibi. Deprem bölgesinden biraz uzağız, 4'üncü derece deprem bölgesine giriyoruz ama zemin durumu sıkıntılı. Zemin durumunun sıkıntılı olduğu yerlerde binayı ne kadar güçlü yaparsanız yapın zemini iyi etüt edemediyseniz bir uyumsuzluk oluyor. Bunu Kahramanmaraş'ta, Hatay'da gördük. Edirne Belediyesi'nin de bir çalışması var bu konuda. Altında iş yeri bulunan yapıları kontrol ediyorlar, bu güzel bir çalışma ama yeterli olduğunu sanmıyorum. Daha önceden de yapılmış olması gerekirdi. Edirne'deki tüm eski yapıların gözden geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani zemin ve bina ilişkilerinin de çözülmesi gerekir diye düşünüyorum. Burada TMMOB'a da büyük iş düşer. Belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü de duruma el atarsa, bizlerden de yardım talep ederlerse severek iş gücümüzü katarız" diye konuştu.

'İMARA AÇILACAK TARIM ARAZİLERİ İYİ ARAŞTIRILMALI'

İmar barışından yararlanan binaların, mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Eren, "Edirne ve çevrelerinde birinci derece tarım arazileri için imara açılma hazırlıkları var. Bunları görüyoruz, yaşıyoruz, bir hareketlenme var. Bunlarda da üzülerek söylüyoruz ki mimarlık ve mühendislik hizmetleri alınmadan bu yerler imar planlarına dahil oluyor. Bu konuda da uyarıyoruz. Bu yerler imara açılırken, gerçekten ihtiyaç var mı? Zemin durumu ne? Bunların çok iyi araştırılması gerekiyor" dedi.

'MESLEKİ BİLGİ VE TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ'

TMMOB Edirne İKK Temsilcisi Egemen Kurtdere de halkın yararına yapılacak her türlü olumlu çalışmada mesleki bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti. Kurtdere, "Biz TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak halkımız yararına ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını ve bizim de üzerimize düşen sorumluğu alarak tüm çalışmalara katkı vereceğimizi beyan ederiz. Gerek AFAD, gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gerekse diğer sivil toplum kuruluşları tarafından ülkemiz ve Edirne'miz açısından yapılacak her türlü çalışmanın içerisinde yer almaya, mesleki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu beyan ederiz" ifadesini kullandı.

'İMAR MEVZUATI DÜZENLENMELİ'

Sorunun kamusal ve çözümün de kamunun sorumluluğunda olduğunu kaydeden Kurtdere, "Bu sorunlar, hükümetlerin seçim odaklı popülist yaklaşımlarıyla çözülemez. İmar barışı gibi bilim ve teknikten uzak uygulamalar, bu sorunları derinleştirmekten başka bir işe yaramaz. Bundan sonraki süreçte, bu tür uygulamalara asla tenezzül edilmemeli, uzun soluklu kalıcı çözümlerle imar mevzuatı düzenlenmeli ve yapılar mevzuat gereğince devlet kurumlarınca denetlenmelidir. Şantiye şefliği uygulaması düzenlenerek bir mimar-mühendis sadece bir şantiyede görevlendirilmelidir. İmar mevzuatınca istenen tüm mühendislik branşlarının projeleri ilgili kurumlarca tam tekmil istenmeli ve kontrol edilmelidir" diye konuştu.

'AFETLE İLGİLİ ÇALIŞTAY VE PANELLER SIKÇA YAPILMALI'

Statik kontrollerinin de kamu kurumları tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Kurtdere, "Bunlar için ücret talep edilmemelidir. Yapı ve bağımsız bölüm sahiplerinin yapıya ait tüm projelere ulaşabilmesi kolaylaştırılmalıdır. İl çapında oluşabilecek afetler ilgili çalıştay, panel gibi etkinlikler sıkça yapılmalı ve TMMOB bileşenleri ve üniversite öğretim üyeleri başta olmak üzere ilgili disiplinlerden uzman katılımcılar davet edilmelidir. Sonuçları da halkımızla paylaşılmalıdır. Bu soruları, sorunları, tespitleri ve önerileri ortaya koyduktan sonra tekrar etmek isteriz ki atılacak her türlü olumlu adımda TMMOB Edirne bileşenleri olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu beyan ederiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-03-02 15:41:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.