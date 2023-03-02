Edirne'de, 1 haftada 5 terör şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, jandarma ve hudut birliklerince son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY, PKK/KCK ve MLKP şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son 1 hafta içinde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ/PDY, PKK/KCK ve MLKP şüphelisini yakaladı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma, son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında, UYAP üzerinden yakalama kararı bulunan 5´i yabancı uyruklu 46 kişiyi yakaladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-02 17:04:59



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