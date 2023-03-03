Saros´ta ölü yunus kıyıya vurdu

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Saros Körfezi´ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahiline ölü yunus vurdu.

Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahiline vuran ölü yunusu görenler, belediye ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yunusun başına darbe aldığı görüldü. Yunus, belediye ekiplerince gömülmek üzere sahilden alınıp, götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-03-03 10:29:47



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