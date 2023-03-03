Kazada yaralanan motokuryenin elini, ambulans gelene kadar bırakmadılar



Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Molla (23) yaralandı. Çevredekiler, yerde yatan motokuryenin başının altına minder koyarak, sağlık ekipleri gelene kadar elini tutup, moral verdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşı merkezinden Keşan Kent Müzesi yönüne giden motokurye Hasan Molla yönetimindeki 22 DK 074 plakalı motosiklet, İlyasbey Caddesi´nden Hastane Caddesi´ne çıkan Ş.Y.'nin (70) kullandığı 17 ND 999 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan Molla, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ise sol bacağı kırılan ve yerde yatan Molla´nın başının altına minder koyarak, sağlık ekibi gelene kadar elini tutup, moral verdi. Hasan Molla, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü Ş.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-03-03 14:22:01



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