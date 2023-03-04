AK Parti´li Aksal: Bu masadan bir şey çıkmasını beklemiyorduk



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhur İttifakı olarak adaylarının ilk günden beri belli olduğunu belirterek, "Bizim adımı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun karşısına kimin aday olacağının hiçbir önemi yok diye defalarca söyledik. Görünmeyen bir 7´nci ayağı da olan 6´lı Masa 12 tane toplantı yaptı. Uzun süredir toplanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söyledi, dedi ki, `Toplanırlar, konuşurlar, dağılırlar´ Bu masadan bir şey çıkmasını beklemiyorduk" dedi.

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, partisinin Edirne´nin Keşan ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener´in 6´lı Masa´dan ayrılmasının Cumhur İttifakı´nı ilgilendirmediğini söyledi. Aksal, "Cumhur İttifakı olarak bizim adayımız ilk günden beri belli. Bizim adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun karşısına kimin aday olacağının hiçbir önemi yok diye defalarca söyledik. Görünmeyen bir 7´nci ayağı da olan 6´lı Masa 12 tane toplantı yaptı. Uzun süredir toplanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söyledi, dedi ki; `Toplanırlar, konuşurlar, dağılırlar´ Bu masadan bir şey çıkmasını beklemiyorduk. Biz bu ülkede Cumhurbaşkanlığı Sistemi´ne niye geçtik? Bu ülke koalisyonlardan çok çektiği için geçtik. Bu seçimden önce bir koalisyon. 6 partinin bir de görünmeyen 7 partinin, tam yetkiyle donatılmış genel başkanları bir araya geldi. Bu 7´li bir koalisyondur. Bu koalisyon nasıl karar verecek? Daha adayın kim olacağı konusunda karar veremiyorlar. Zaten en başta bir yanlış var. Bir ana muhalefet partisinin liderinin cumhurbaşkanı adayı olmasından daha doğal ne olabilir. Ama `biz adayımızı açıklamayalım, `yıpranır´ diyorlar. Karşılarında 20 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan bir parti var. Bir cumhurbaşkanı var. Artık ne yaparlar, bu onların takdiridir" diye konuştu.

`DEFALARCA HİÇBİR ŞEY ÇIKMAYAN TOPLANTILAR YAPILDI´

İktidar olarak yapacak çok işleri olduğunu dile getiren Aksal, "Bakın asrın felaketi dediğimiz bir felaket yaşanıyor bu ülkede. Kimsenin seçimle, bu gibi tartışmalarla harcayacak 1 dakikası bile yok. Bu ülkede seçimlerin yapılacağı zaman bellidir. Ama senelerce `erken seçim´ dediler. Deprem oldu, `hükümet istifa´ dediler. Velev ki hükümet istifa etti. Şunun şurasında seçime 2,5 ay kalmış. `Hükümet istifa´ diyorsunuz ama bir alternatifiniz yok. Kürsüden yıllarca `erken seçim´ çağrısı yaptılar. Normal seçim geldi, daha ortada adayları yok. Bu ülkede tabi ki adaylar olacaktır. Olması da çok normaldir. Muhalefet keşke alternatifler sunsa. Bir ülkede muhalefet ne kadar güçlüyse, iktidarda o kadar güçlüdür. Keşke AK Parti´nin de karşısında çok güçlü bir muhalefet olsa. Ama maalesef yok. Hala Cumhuriyet Halk Partisi´nin lider kalkıp `ben adayım´ diyemiyorsa tabi ki başka partilerden destek istersiniz. Ama defalarca toplanıp hiçbir şey çıkmayan toplantılar yapıldı. Ve nihayet dün masadan ne olduğunu herkes gördü. Bu aşamadan sonra ne olur yine onların takdiridir. Muhalefetin adayı kim olur diye bir derdimiz yok. Onlar tartışmaya, konuşmaya, kavga etmeye devam etsinler. Biz işimize gücümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatma Aksal, önümüzdeki seçimlerde Edirne´den yeniden milletvekili aday adayı olacağını da açıkladı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-03-04 12:43:48



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