Otomobil, direğe çarptı; emekli öğretmen öldü, kızı ve torunu yaralı

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu emekli öğretmen Necmettin Musaoğulları (73) hayatını kaybetti, kızı ve torunu yaralandı.
Kaza, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağında meydana geldi. Rahatsızlanan torunu Hayat Reyhan Pehlivan'ı (4) hastaneye götürmek için kızı İzlem Pehlivan ile yola çıkan Necmettin Musaoğulları'nın kullandığı 35 AL 8100 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak direğe çarptı. Kazada sürücü ile kızı ve torunu yaralandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Musaoğulları, hayatını kaybetti. Emekli öğretmen Musaoğulları, daha önce Sol Parti Edirne il başkanlığı yapmıştı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-03-05 14:31:26
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