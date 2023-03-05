AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Teşkilatı'ndan deprem bölgesine yardım



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)-AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Teşkilatı, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına için 200 kolilik mutfak malzemesi hazırlayıp, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderdi.

AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanlığı'nın 22 Şubat'ta başlattığı 'Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun' kampanyasına Edirne İl Kadın Kolları Teşkilatı da destek verdi. Mutfak malzemelerinin toplandığı koliler, bugün TIR'a yüklendi. Kolilerin taşınmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da yardım etti.

'SICAK SOFRALARIMIZ TEKRAR KURULACAK'

Fatma Aksal, "Biliyorsunuz; deprem bölgesinde hiçbir şey kalmadı. Tabaklar, çatallar, kaşıklar hepsi yok oldu. Bütün kadın kollarımız mutfak setleri hazırlayıp, bu bölgeye gönderiyor. İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız ve sıcak sofralarımız tekrar kurulacak. Tabii ki bu arada evlerimizi de inşa ediyoruz. Güvenli evlerin inşasına çok hızlı bir şekilde başladık. Gaziantep'te, Malatya'da çalışmaya başladık. İnşallah sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleri ile 1 yıl içinde vatandaşlarımızı güvenli, sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Yuvalarına gittiklerinde de sıcak sofralarını kurmaları için çatalları, kaşıkları, bıçakları da kadın kollarımızdan olacak" dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nergis İnce de "Edirne İl Kadın Kolları Başkanlığı olarak il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımız ve tüm teşkilat mensuplarımız ile bugün, Kahramanmaraş Elbistan'a 200 koli hazırlığımızı gerçekleştirdik. Bugün hep beraber yüklemesini yapıyoruz. TIR'ımızı yolcu ettikten sonra Kadın Kolları Teşkilatı olarak biz de arkasından yola çıkacağız. Bölgedeki çadır kentlerimizle, konteyner kentlerimizde bizler tek tek sıcak sofraların tekrar kurulması için bu hazırlığımızı teslim etmiş olacağız" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-03-05 16:07:43



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