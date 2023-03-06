5´inci katta dengesini kaybeden kadın, kendisini yakalamak isteyen taksicinin üzerine düştü

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde 5´inci kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden G.A. (19) adlı kadın, kendisini yakalamak isteyen çağırdığı taksi şoförü B.D.´nin üzerine düştü. Yaralanan G.A. ve B.D., hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 04.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokak Çamlıkent Sitesi´nde meydana geldi. Apartmanın 5´inci katında oturan G.A. adlı kadın, kendisini evden alması için taksici B.D.´yi aradı. B.D., apartmanın önüne geldi. Alkollü olduğu öne sürülen G.A., balkona çıkıp, hemen aşağıya ineceğini söyledi. Ancak bu sırada B.D., dengesini kaybetti. B.D., aşağıya doğru hızla düşen G.A.´yı yakalamaya çalıştı. Ancak G.A., B.D.´nin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.A. ve B.D., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Sol bacağı kırılan taksi şoförü B.D., tedaviye alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve iç kanama geçirdiği tespit edilen G.A. ise ilk müdahalesinin ardından Edirne´deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-03-06 12:31:50
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