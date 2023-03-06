Edirne'de Tunca Köprüsü, hızlı tren çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı



Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA)EDİRNE ile Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın da bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nin bağlantısını sağlayan tarihi Tunca Köprüsü, Halkalı Edirne Kapıkule hızlı tren hattı projesi çalışmaları dolayısıyla 5 gün süreyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Halkalı-Kapıkule arasında başlatılan hızlı tren hattı projesinin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattının yapımı hızla devam ediyor. Hattın Edirne kent merkezinden geçen kısmında, 4 asırlık Tunca Köprüsü yanında bulunan eski tren yolu üst geçidi de yıkılmaya başlandı. Çalışmalar nedeniyle, Karaağaç Mahallesi ile kent merkezinin bağlantısını oluşturan Tunca Köprüsü'nün de günler öncesinden 6 Mart ile 10 Mart tarihleri arasında 5 gün süreyle trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Çalışmadan haberi olmayan Edirneliler, bugün köprüye geldiklerinde kapalı olduğunu görüp şaşkınlık yaşadı.

11 MART'TA YENİDEN AÇILACAK

Ekipler Tunca Köprüsü'nün giriş ve çıkışlarına, 'Hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle trafiğe geçici olarak kapalıdır' yazısı ile bariyerler koydu. Köprünün trafiğe kapatılmasıyla birlikte, Tunca ve Meriç Köprüsü arasında kalan bazı iş yeri sahipleri de çalışanlarına 5 gün izin verdi. İş yerlerinin çoğunun dükkanlarını açmadığı görüldü. Çalışmaların 11 Mart tarihinde bitirilmesi ve Tunca Köprüsü'nün yeniden trafiğe açılması bekleniyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-03-06 13:30:53



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