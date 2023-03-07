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Kanseri yenen kadınlar, depremzedeler için atkı ve bere örüyor

DHA

Kanseri yenen kadınlar, depremzedeler için atkı ve bere örüyor


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, kanseri yenmelerinin ardından katıldıkları Halk Eğitim Merkezi'ndeki el örgüsü kursuyla hayata tutunan Ürfet Gavaz (65) ve Neriman Evegü (63), bir yandan ev ekonomilerine katkı sağlarken, depremzedeler için de atkı ve bere örüyor.
Edirne Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren 'Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişim Üretim Kooperatifi'nin kursiyerlerinden, evli ve 2 çocuk annesi Ürfet Gavaz, bir süre önce göğüs kanserine yakalandı. Tedaviye başlayan Gavaz, bu süreçte hobi olarak, kooperatifte el örgüsü kursuna başladı. Geçirdiği operasyonların ardından kursun da desteğiyle kanseri yenen Gavaz, ev ekonomisine katkı sağladı. Gavaz, son dönemde ise depremlerden etkilenen afetzedeler için atkı ve bere örmeye başladı. El örgüsü kursundan önce çalışmadığını belirten Gavaz, "İlk defa para kazanmış oldum. Böyle işlere hiç girmedim, hiç çalışmadım. 65 yaşındayım, ilk defa kendi paramı kazandığım için çok mutluyum, çok huzurluyum. Ben biraz rahatsızlandım, kanser rahatsızlığım vardı. Buraya gelince hayatı yeniden buldum gibi oldu. Çok mutlu oldum" dedi.
Şu an koruyucu ilaçlar kullandığını dile getiren Gavaz, bu süreçte depremzedeler için kışlık giyecek ördüklerini belirterek, "Göğüs kanseriydim, atlattım. Koruyucularla idare ediyorum. İşin büyük katkısı var. Evde çok sıkılıyordum. Dışarı çıktığım, buraya geldiğim zaman kendimi unutuyorum. Buraya gelince çok mutlu, iyi günler geçirmiş oldum. Hem hayata bağlandım hem de 3-5 kuruş para gelirim oldu. Bu süreçte depremzedelere bere ve atkı ördük. Hepsine yardımcı olduk. Elimizden geldiği kadar da yardım etmeye hazırız" diye konuştu.
'EL İŞİ YAPMADAN DURAMIYORUM'
Rahim kanserini yenen Neriman Evegü ise "Kursa başlayalı 2 yıl oldu. Memnunum. Ben zaten el işi yapmadan duramıyorum. Çok kurslara gittim. Okuyamadığım için şimdi de elimden geldiği kadar böyle kurslara geldim. Hiç çalışmadım, hep evde terzilik yaptım. Ben de arkadaşım gibi rahatsızlık geçirdim. Benimki rahim kanseri ama benim çok oldu. Düzeldim artık. Şimdi de depremzedelere şal, şapka, yelek gibi şeyler örüyoruz. Evden bir şeyler getirdik. Çocuklara, büyüklere elimizde olanları getirdik" dedi. 
El sanatları öğretmeni Arzu Yılmaz da kooperatif bünyesinde faaliyette 800 kadın olduğunu ve depremzedeler için yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Öğrencilerimizin hepsi bu işte çok gönüllüydüler. Bizimle beraber çanta ördüren firmalar çok destek oldular. Edirne'de duyurduğumuz bazı firmalar bize ip, fermuar bağışladı. Giyimci öğretmenlerimiz, depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda giyim ürettiler. Öğrencilerimiz örgü ördüler. Şapka, bere, hırka, yelek, ellerinden ne geliyorsa herkes cansiperane bir şekilde gönül birliğiyle bir şeyler hazırladı. Hala gönderiyoruz. Dikim, örgü, üretim devam ediyor" diye konuştu.
Kursun çok faydası olduğunu da kaydeden Yılmaz, "Her şeyden önce sosyalleşiyorlar. Burada birbirleriyle etkileşim halindeler. Olumlu yönlerinde gelişmeler oluyor. İlk önce kendilerine güvenleri geliyor. Para kazanıyorlar, aile bütçesine destekte bulunuyorlar. Kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Çok fazla büyük meblağlar kazanamasalar da kendi ihtiyaçlarını giderecek düzeyde, kendi cüzdanlarında sürekli paraları oluyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-03-07 10:37:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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