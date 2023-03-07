Edirne'de depreme dayanıksız çıkan okul boşaltıldı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, depreme dayanıklı olmadığı tespit edilerek, yıkım kararı verilen ilkokul binası boşaltıldı. Öğrenciler, başka okula nakledildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Aydın Üniversitesi arasındaki protokol kapsamında, Keşan Anafartalar İlkokulu'nda inceleme yapılıp, numune alındı. İnceleme sonucu okul binasının depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Rapor, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletildi. Görüşmelerin ardından okul binası için önce tahliye sonra yıkım kararı çıkarıldı. 17 sınıfta eğitim gören 480 öğrenci, Raşit Efendi İlkokulu'na nakledildi; durum ise SMS ile velilere bildirildi. Okul binası, bugün boşaltılırken, kısa sürede yıkılacağı belirtildi.

Öte yandan Keşan'da, 1999 yılı öncesi yapılan okul binalarında deprem analizi gerçekleştirildiği ve rapor sonuçlarının beklendiği kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2023-03-07 11:41:27



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