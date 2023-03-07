Edirne´de 400 bin lira değerinde oyun konsolu ve kaçak içki ele geçirildi



Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE´de, jandarma tarafından durdurulan iki otomobilde Yunanistan´dan yasa dışı yollarla Türkiye´ye getirilen piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan oyun konsolları ve kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında alınan duyum üzerine plakası belirlenen otomobili İpsala-Keşan karayolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, Yunanistan´dan yasa dışı yollarla Türkiye´ye getirilen piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan gümrük kaçağı 17 oyun konsolu, konsollara ait 12 oyun kolu ve 8 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Bir başka olayda ise şüphe üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne TEM otoyolu gişeler mevkinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 65 şişe içki ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2023-03-07 18:25:38



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