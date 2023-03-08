Depremde ölen kadınlar için 'sessiz' 8 Mart yürüyüşü

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kadınlar da anılırken, saygı göstermek adına slogan atılmadı.
Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Dünya Kadınlar Günü'nde yürüyüş düzenlendi. Keşan Kent Müzesi önünde toplanan yaklaşık 100 kadın, ellerinde taşıdıkları kadına şiddeti protesto içerikli pankart ve dövizler ile Alparslan Türkeş Meydanı´na kadar yürüdü. Yürüyüşte, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kadınlar da anılırken, saygı göstermek amacıyla slogan atılmadı.
Meydanda basın açıklamasını okuyan Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, tüm kadınların gününü kutlayarak, "Bugün bizi biz eden, ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Dünya Kadınlar Günü´dür. Kara Fatma'ların, Nene Hatun'ların günüdür. Kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. Kimi zaman anamız, bacımız, kızımız kimi zaman can yoldaşımız, hayat arkadaşımız kimi zaman yol göstericimiz olan ve bizi biz olma yolunda yüreklendiren şefkat ve sevgilerini her zaman karşılıksız veren tüm fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.
Depremlerde hayatlarını kaybedenler için rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Kafalı, "Depremin yarattığı tahribattan en çok etkilenen kadınlar ve çocuklar olmuştur. Diğer yandan ülkemiz genelinde dayanışma yaşatır. Gerçeğini de en iyi kavrayan ve kumbaralarındaki paralarını, sandıklarındaki çeyizlik eşyalarını seve seve deprem bölgesine gönderenler de yine kadınlar ve çocuklar olmuştur" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2023-03-08 14:00:36
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