Edirneli kadınlardan depremzedeler için kermes

Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla geliri depremzedelere gönderilmek üzere evlerinde hazırladıkları tatlı, hamur işi ve el örgüsü ürünler ile 'Dayanışma yaşatır' sloganıyla kermes düzenledi.

Edirne'de, Belediye Başkanlığı Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla Dünya Kadınlar Günü'nde bir araya gelen kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için kermes düzenledi. Edirne Belediyesi personeli, Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi, Morev Kadın Atölyesi, Üretici Kadınlar Pazarı ve Emek Pazarı ile sivil toplum kuruluşu üyesi kadınların destek verdiği kermeste, tatlı ve hamur işi gibi yiyeceklerin yanı sıra el örgüsü ürünler de satışa sunuldu.

'KADINLAR YÜREKLERİNDEN GELEN DAYANIŞMAYI ORTAYA KOYDU'

Kermesin açılışını yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, depremin ilk saatlerinden bu yana Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Edirne'de de olağanüstü dayanışma örneği gösterildiğini kaydetti. Gürkan, "Dayanışmayı devam ettirmemiz gerekir. Çok güzel bir sloganla açılıyor kermes; 'Dayanışma yaşatır', evet gerçekten dayanışma yaşatır. O bölgeyi gören birisi olarak söylüyorum; inanamayacağınız kadar büyük bir tahribat ve yıkım var. Düşünün bir ilçenin, şehrin neredeyse tamamı yok, yıkıntılar içerisinde. Korkunç bir şey ama ben Türk milletinin büyüklüğüne hep inanmışımdır. Türk milletinin zor zamanlarda bir araya gelebilme becerisine hep inanmışımdır, hep hayran olmuşumdur. Şaşırtıcı bir birlikteliktir bu. Bunu dünyanın birçok ulusunda göremezsiniz. Bugün de Edirneli kadınlarımız, Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'müzün koordinasyonunda yine yüreklerinden gelen sevgileriyle yaptıkları dayanışmayı ortaya koyuyorlar. Edirnelilere buradan çağrı yapıyorum; buradan alacağınız her ürün, buraya yapacağınız her katkı, deprem bölgesindeki depremzedelere geri dönecek. Bundan hiç kuşkunuz olmasın" dedi.

Kermesten önce ise Edirne'de kadın sivil toplum örgütlerinden oluşan Edirne Kadın Dayanışması Platformu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Platform adına basın açıklamasını okuyan Reyhan Güzel, pandemi ve en son yaşanan depremlerle kadınların yükünün daha da arttığına dikkat çekti. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

