Evleri yıkılınca oyuncak piyanosu kırılan Mutiya'nın hayali piyanist olmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evleri yıkılınca oyuncak piyanosu kırılan Mutiya'nın hayali piyanist olmak

DHA

Evleri yıkılınca oyuncak piyanosu kırılan Mutiya'nın hayali piyanist olmak


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)HATAY'da, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan evlerinden annesi ve 3 kardeşi ile sağ kurtulan Mutiya Gül (7), en çok annesinin doğum gününde aldığı oyuncak piyanosunun kırılmasına üzüldüğünü söyledi. Hayalinin piyanist olmak olduğunu belirten Gül, "Depremde evimizin çatısı uçtu. Duvarımız yıkıldı. Çok korktuk. Komşu amcalarımız, bizi evden çıkarıp kurtardı. Bütün eşyalarım, oyuncaklarım yıkılan evimizde kaldı. En çok piyanomu seviyordum, o da depremde kırıldı. Piyanomu özledim çünkü büyünce piyanist olmak istiyorum" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde evleri yıkılan afetzedeler, Edirne'de yurtlara ve yakınlarının yanlarına yerleşiyor. Kente Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve çevre illerden gelen depremzedelere, AFAD koordinesinde Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda eşya ve gıda yardımı yapılıyor. Buraya gelen depremzedelerin ihtiyaçları, yapılan bağışlardan oluşturularak kurulan sosyal marketten karşılanıyor. Deprem sonrası 4 çocuğuyla Edirne'ye gelen Rem Gül (40) de Hatay'da kaldıkları Gültepe Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın depremde çatısı ve duvarlarının yıkıldığını anlattı. Çocukları Mahmut Gül (9), Bihter Gül (12), Anılcan Gül (2,5) ve Mutiya Gül ile Edirne'de arkadaşının evine yerleşen Rem Gül, canlarını son anda kurtardıklarını söyledi. Eşinin 1,5 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybettiğini belirten Gül, "Depremi çok kötü yaşadık. Evimi çok seviyordum. Mutlu bir yaşamım vardı. İlk depremde çocuklarımla salona saklandık ve dua etmeye başladık. İkinci deprem daha şiddetli vurdu. Bütün eşyalarımız yıkılmaya başladı, çatıdan yağmur suları sızmaya başladı. Çocuklarımla birlikte çok korktuk. Sağ olsun komşumuz bizi kurtardı. Bir süre komşumuzun arabasında kaldık. Çok kötü şartlar altında kaldık. Birçok komşumuzu kaybettim, canımızı son anda kurtardık" dedi.
'PİYANOYU DOĞUM GÜNÜNDE ALMIŞTIM'
Edirne'de kiralık ev bulana kadar arkadaşlarının yanında kaldıklarını anlatan Rem Gül, çocuklarının birçok eşyası ve oyuncaklarının depremde kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Küçük kızı Mutiya'ya doğum gününde aldığı piyanonun da depremde kırıldığını kaydeden Gül, "Piyanoyu kızımın doğum günü için almıştım. Depremde dolap o oyuncak piyanonun üzerine devrildi ve kırıldı. Şam'a gittiğimde almıştık, kızım ona çok üzüldü. Şimdi Edirne'ye geldik, oradan buraya gelen bir komşumun evinde misafir olarak kalıyorum. Henüz ev bulamadım. Bir süre geri dönmeyi düşünmüyorum. Çocuklarımı düşünüyorum, onlar için korkuyorum. Belki 1 yıl sonra her şeyi düzeltirsem dönmeyi düşünebilirim" diye konuştu.
'EN ÇOK PİYANOMA ÜZÜLDÜM'
Deprem anında yaşadıklarını anlatan Mutiya Gül, "O sırada uyuyordum, ablamın çığlığına uyandım sonra ben de deprem olduğunu anladım. Diğer kardeşim Mahmut ve annem de yanımıza geldi. Bizi komşumuz kurtardı. Evde ayıcıklarım ve piyanom kaldı. Piyanom kırılmış, ona üzüldüm. Çok seviyordum piyanomu, en sevdiğim oyuncak oydu. Tekrar o piyanoyu istiyorum tabii ki çünkü büyüyünce iyi bir piyanist olmak istiyorum" dedi. 
'ARTIK EDİRNE'DEYİZ, KORKMUYORUM'
Depremde kendilerini, komşularının kurtardığını söyleyen Mahmut Gül de "Depreme büyük sarsıntıyla uyandık. Ablam ve kardeşimin yanına koştuk. Birbirimize sarılıp depremin geçmesini bekledik. Deprem azaldığında komşumuz gelip bizi kurtardı. Bir süre arabada kaldık sonra bir süre köye gittik, orada kaldık. Orada da artçı depremler olmaya devam ediyordu ve alışmıştık. Artık Edirne'ye geldik, burada korkmuyorum. Okulumu, arkadaşlarımı çok özledim. Arkadaşlarımı halen arıyorum, onlarla görüşüyorum. En çok üzüldüğüm şey evde robot ve dronum vardı, onlar gitti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2023-03-09 10:47:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Depremzede çift Edirne'de evlendi
YEREL HABERLER Depremzede çift Edirne'de evlendi
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirneli kadınlardan depremzedeler için kermes
YEREL HABERLER Edirneli kadınlardan depremzedeler için kermes
Edirne'de geliri depremzedelere bağışlanacak sergi açıldı
YEREL HABERLER Edirne'de geliri depremzedelere bağışlanacak sergi ...
Edirne'de alt katında iş yeri olan binalarda deprem riskine karşı denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Edirne'de alt katında iş yeri olan binalarda deprem ...
Depremde ölen kadınlar için 'sessiz' 8 Mart yürüyüşü
YEREL HABERLER Depremde ölen kadınlar için 'sessiz' 8 Mart yürüyüşü
Edirne'de afetzedeler yararına kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de afetzedeler yararına kermes düzenlendi
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Kadınlar birçok sektörde mesleklerini başarıyla sürdürüyor
YEREL HABERLER Kadınlar birçok sektörde mesleklerini başarıyla ...
Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak ...
Edirne'de sis, görüş mesafesini düşürdü
YEREL HABERLER Edirne'de sis, görüş mesafesini düşürdü
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına ...
Edirne'de 17 şişe kaçak içki ve çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 17 şişe kaçak içki ve çok miktarda kaçak ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtılacak
YEREL HABERLER Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye ...
AGD Edirne Şubesi gönüllüleri deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor
YEREL HABERLER AGD Edirne Şubesi gönüllüleri deprem bölgesindeki ...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
Edirne Valisi Kırbıyık'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Edirne´de 400 bin lira değerinde oyun konsolu ve kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne´de 400 bin lira değerinde oyun konsolu ve ...
Edirne'de cinsel istimsar iddiasıyla bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de cinsel istimsar iddiasıyla bir kişi ...
Edirne'de 65 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 65 şişe kaçak içki ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.