Evleri yıkılınca oyuncak piyanosu kırılan Mutiya'nın hayali piyanist olmak



Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)HATAY'da, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan evlerinden annesi ve 3 kardeşi ile sağ kurtulan Mutiya Gül (7), en çok annesinin doğum gününde aldığı oyuncak piyanosunun kırılmasına üzüldüğünü söyledi. Hayalinin piyanist olmak olduğunu belirten Gül, "Depremde evimizin çatısı uçtu. Duvarımız yıkıldı. Çok korktuk. Komşu amcalarımız, bizi evden çıkarıp kurtardı. Bütün eşyalarım, oyuncaklarım yıkılan evimizde kaldı. En çok piyanomu seviyordum, o da depremde kırıldı. Piyanomu özledim çünkü büyünce piyanist olmak istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde evleri yıkılan afetzedeler, Edirne'de yurtlara ve yakınlarının yanlarına yerleşiyor. Kente Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve çevre illerden gelen depremzedelere, AFAD koordinesinde Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda eşya ve gıda yardımı yapılıyor. Buraya gelen depremzedelerin ihtiyaçları, yapılan bağışlardan oluşturularak kurulan sosyal marketten karşılanıyor. Deprem sonrası 4 çocuğuyla Edirne'ye gelen Rem Gül (40) de Hatay'da kaldıkları Gültepe Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın depremde çatısı ve duvarlarının yıkıldığını anlattı. Çocukları Mahmut Gül (9), Bihter Gül (12), Anılcan Gül (2,5) ve Mutiya Gül ile Edirne'de arkadaşının evine yerleşen Rem Gül, canlarını son anda kurtardıklarını söyledi. Eşinin 1,5 yıl önce kalp krizinden hayatını kaybettiğini belirten Gül, "Depremi çok kötü yaşadık. Evimi çok seviyordum. Mutlu bir yaşamım vardı. İlk depremde çocuklarımla salona saklandık ve dua etmeye başladık. İkinci deprem daha şiddetli vurdu. Bütün eşyalarımız yıkılmaya başladı, çatıdan yağmur suları sızmaya başladı. Çocuklarımla birlikte çok korktuk. Sağ olsun komşumuz bizi kurtardı. Bir süre komşumuzun arabasında kaldık. Çok kötü şartlar altında kaldık. Birçok komşumuzu kaybettim, canımızı son anda kurtardık" dedi.

'PİYANOYU DOĞUM GÜNÜNDE ALMIŞTIM'

Edirne'de kiralık ev bulana kadar arkadaşlarının yanında kaldıklarını anlatan Rem Gül, çocuklarının birçok eşyası ve oyuncaklarının depremde kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Küçük kızı Mutiya'ya doğum gününde aldığı piyanonun da depremde kırıldığını kaydeden Gül, "Piyanoyu kızımın doğum günü için almıştım. Depremde dolap o oyuncak piyanonun üzerine devrildi ve kırıldı. Şam'a gittiğimde almıştık, kızım ona çok üzüldü. Şimdi Edirne'ye geldik, oradan buraya gelen bir komşumun evinde misafir olarak kalıyorum. Henüz ev bulamadım. Bir süre geri dönmeyi düşünmüyorum. Çocuklarımı düşünüyorum, onlar için korkuyorum. Belki 1 yıl sonra her şeyi düzeltirsem dönmeyi düşünebilirim" diye konuştu.

'EN ÇOK PİYANOMA ÜZÜLDÜM'

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Mutiya Gül, "O sırada uyuyordum, ablamın çığlığına uyandım sonra ben de deprem olduğunu anladım. Diğer kardeşim Mahmut ve annem de yanımıza geldi. Bizi komşumuz kurtardı. Evde ayıcıklarım ve piyanom kaldı. Piyanom kırılmış, ona üzüldüm. Çok seviyordum piyanomu, en sevdiğim oyuncak oydu. Tekrar o piyanoyu istiyorum tabii ki çünkü büyüyünce iyi bir piyanist olmak istiyorum" dedi.

'ARTIK EDİRNE'DEYİZ, KORKMUYORUM'

Depremde kendilerini, komşularının kurtardığını söyleyen Mahmut Gül de "Depreme büyük sarsıntıyla uyandık. Ablam ve kardeşimin yanına koştuk. Birbirimize sarılıp depremin geçmesini bekledik. Deprem azaldığında komşumuz gelip bizi kurtardı. Bir süre arabada kaldık sonra bir süre köye gittik, orada kaldık. Orada da artçı depremler olmaya devam ediyordu ve alışmıştık. Artık Edirne'ye geldik, burada korkmuyorum. Okulumu, arkadaşlarımı çok özledim. Arkadaşlarımı halen arıyorum, onlarla görüşüyorum. En çok üzüldüğüm şey evde robot ve dronum vardı, onlar gitti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2023-03-09 10:47:44



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